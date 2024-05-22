Український розробник безпілотників показав нового робота "Соломандра": що він вміє робити (відео)

Роботизована платформа "Соломандра" є бюджетним безпілотником, який допоможе у розмінуванні територій.

В Україні успішно пройшла випробування вітчизняна роботизована наземна платформа "Соломандра", призначена для виявлення та знешкодження протипіхотних мін.

Відео випробувань з'явилося на YouTube-каналі виробника безпілотних роботизованих систем Temerland.

Наземний дрон керується оператором з безпечної відстані, має чотири колеси-вали та гнучку протимінну систему, яка повторює рельєф поверхні, якою пересувається робот. Ця система має активувати протипіхотні міни, а захисний екран може зберегти апарат для подальшого використання.

Проте видання Militarnyi зазначає, що "Соломандра" є бюджетною розробкою, тож її можна використовувати як витратний матеріал.

"По суті "Соломандра" має концепцію бюджетної роботизованої платформи, яку не буде шкода втратити. Невеличку платформу мають використовувати в якості витратного матеріалу для розмінування території від протипіхотних мін", – зазначають експерти видання.

Українська компанія Temerland вже давно розробляє різні типи дронів та займається модернізацією транспортних засобів в безпілотні наземні платформи. Її остання розробка "Соломандра" дозволить полегшити як гуманітарне, так і військово-саперне розмінування територій.

Нагадаємо, Україна створила дрон-камікадзе з легкомоторного літака Skyranger Nynja. Українські інженери перетворили спортивний літак на ударний безпілотник дальньої дії.

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