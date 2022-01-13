Український супутник "Січ-2-30" успішно виведений на орбіту: з ним уже встановили зв'язок

Український супутник інтегрують у програму Європейського Союзу зі спостереження за Землею Copernicus.
Український супутник "Січ-2-30" успішно виведений на орбіту. З апаратом уже встановили зв'язок: усі його бортові системи працюють у штатному режимі.
Про це в Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Національний центр управління та випробувань космічних засобів поблизу м. Дунаївці на Хмельниччині успішно провів перший сеанс зв’язку з нашим супутником "Січ-2-30", який сьогодні був виведений на космічну орбіту. Наразі з апаратом встановлено стійкий зв'язок, усі його бортові системи працюють у штатному режимі", - повідомив Зеленський.
Президент наголосив, що супутник допомагатиме в роботі українським аграріям, картографам, а також у сферах лісового та водного господарства, безпеки й оборони, моніторингу надзвичайних ситуацій і стихійних лих.
Також український супутник інтегрують у програму Європейського Союзу зі спостереження за Землею Copernicus.
Нагадаємо:
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У четвер, 13 січня, о 17:30 за київським часом на мисі Канаверал у США стартував запуск українського супутника "Січ-2-30".
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Президент України Володимир Зеленський зазначив, що супутник дистанційного зондування Землі "Січ-2-30" є повністю вітчизняною розробкою. Його сконструювало та виготовило ДП "Конструкторське бюро "Південне" ім. М. К. Янгеля" разом з іншими українськими підприємствами.
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