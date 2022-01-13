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Український супутник "Січ-2-30" успішно виведений на орбіту: з ним уже встановили зв'язок

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Український супутник "Січ-2-30" успішно виведений на орбіту: з ним уже встановили зв'язок

Український супутник інтегрують у програму Європейського Союзу зі спостереження за Землею Copernicus.

Український супутник "Січ-2-30" успішно виведений на орбіту. З апаратом уже встановили зв'язок: усі його бортові системи працюють у штатному режимі.

Про це в Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський. 

"Національний центр управління та випробувань космічних засобів поблизу м. Дунаївці на Хмельниччині успішно провів перший сеанс зв’язку з нашим супутником "Січ-2-30", який сьогодні був виведений на космічну орбіту. Наразі з апаратом встановлено стійкий зв'язок, усі його бортові системи працюють у штатному режимі", - повідомив Зеленський. 

Президент наголосив, що супутник допомагатиме в роботі українським аграріям, картографам, а також у сферах лісового та водного господарства, безпеки й оборони, моніторингу надзвичайних ситуацій і стихійних лих.

Також український супутник інтегрують у програму Європейського Союзу зі спостереження за Землею Copernicus.

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