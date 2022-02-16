Український супутник "Січ-2-30" з’явився у базі американської космічної служби: фото

Занесення до реєстру космічних апаратів може свідчити про налагодження стабільного зв’язку з об’єктом.
Служба космічного контролю США, яка відстежує усі рукотворні космічні об’єкти на орбіті Землі, опублікувала інформацію про український супутник "Січ-2-30", з яким після запуску 13 січня цього року не одразу вдалося налагодити зв’язок.
Про це свідчать дані сайту Space Track.
У базі космічної служби США український супутник дистанційного зондування Землі відображається як “Sich-2-30” (“Sich-2-1”).
Судячи з цієї інформації з українським апаратом вдалося налагодити постійний зв'язок. Його льотно-конструкторські випробування тривають і повинні завершитись у середині березня.
Нагадаємо, український супутник "Січ-2-30" було виведено на навколоземну орбіту 13 січня ракетою Falcon 9 від SpaceX. Внаслідок ряду зовнішніх чинників йому не вдалося встановити стійкий зв'язок з Землею. Фахівцям Центру космічного зв'язку України довелося перевести супутник в режим збереження енергії.
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