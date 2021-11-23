Український туроператор TUI повідомляє, що змінює умови "раннього бронювання" в порівнянні з попередніми роками

Раннє бронювання TUI надає клієнту найбільш гнучкі можливості у виборі місця і дати відпочинку.

Раннє бронювання передбачає можливість придбання туру наперед, що відкриває доступ до необмеженого вибору місця проживання і готелів. Завдяки цьому клієнту не доведеться вибирати в поспіху найприйнятніший варіант з решти - він може заздалегідь вибрати і забронювати саме таку відпустку, яка йому до душі. Адже в сезон улюблені готелі вже можуть бути розкуплені. І чим раніше це зробити, тим вигідніші умови.

На відміну від турів, куплених в останній момент, раннє бронювання, в залежності від місяця, в який воно проводиться, дає можливість безкоштовно змінити не тільки країну, але і готель, дати поїздки і навіть супутника, з яким спочатку планувалася поїздка. А при постійно мінливих карантинних умовах це дуже актуально.

Турція (Antaliya City).

Крім того, в порівнянні з "гарячими турами", які потрібно оплачувати відразу і повністю, раннє бронювання не тільки вигідніше, але і зручніше: спочатку можна внести мінімальну передоплату за тур, а решту заплатити за 21 день до вильоту, тому у клієнта є кілька місяців в запасі, щоб не поспішати і зібрати всю суму. І що ще важливо, уточнює TUI, в разі зниження готелями вартості проживання буде можливість підтвердити для оплати актуальну на цей момент ціну.

Греція (Halkidiki).

Наприклад, при бронюванні відпочинку в листопаді 2022-го року найвигідніші умови: перший внесок складе всього 3% від вартості путівки, а в пакеті будуть передбачені заміна готелю, зміна дат, туристів і країни, страховка від невиїзду, гарантія мінімальної ціни і максимально можливий зручний час вильоту.

У грудні перший внесок буде вже 5%, але країну, готель, дати або туристів можна як і раніше вільно змінити. У лютому перший внесок складе вже 12% від вартості. А пріоритет за часом вильоту, гарантія мінімальної ціни і зміна дат будуть доступні вже тільки певної категорії готелів.

Кіпр (Морська печера).

У квітні за відпочинок влітку спочатку доведеться заплатити 20% вартості, змінити дату вильоту і імена туристів можна буде за додаткову плату, зручний час вильоту і опція заміни готелю також будуть доступні не всім.

Таким чином, раннє бронювання TUI надає клієнту не тільки самі гнучкі можливості у виборі місця і дати відпочинку, але і найвигідніші з фінансової точки зору.