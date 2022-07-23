Український уряд пропонує карати зрадників, які отримують російські паспорти

У Кабміні працюють над законопроєктом, який передбачатиме кримінальну відповідальність за отримання паспорта громадянина РФ.
У п’ятницю, 22 липня, на закритій міжвідомчій нараді в Кабінеті міністрів України обговорювали можливість запровадження кримінальної відповідальності для тих українських громадян, які отримують російські паспорти.
Про це повідомила очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук.
"З одного боку, паспорт окупанта допомагає простій людині вижити у тимчасовій окупації. З іншого боку - як це пояснити нашим громадянам, які стоять на смерть за всіх нас на передовій? Зокрема за те, щоб на нашій землі ніколи не було російських паспортів", – написала міністерка.
Ірина Верещук також зауважила, що питання, яке обговорювалося на закритій міжвідомчій нараді, було не так юридичне, як політичне.
"Можна довго і складно дискутувати на тему юридичних тонкощів, прав людини та необхідності виживати в окупації. Але не забувайте: на червоному російському паспорті багато української крові – військових та цивільних, жінок та дітей", – додала вона.
За словами міністерки, робота над законопроєктом триває, "дискусії ще будуть, але напрямок визначено".
Нагадаємо, Росія почала роздавати свої паспорти на тимчасово окупованих територіях України. Це окупантам потрібно для "легалізації" окупації та для того, щоб у майбутньому мобілізувати чоловіків до окупаційної армії.
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