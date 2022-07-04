Український уряд пропонує створити декілька Офісів відновлення: у Вашингтоні, Брюсселі, Лондоні та інших містах

Український уряд пропонує створити декілька Офісів відновлення: у Вашингтоні, Брюсселі, Лондоні та інших містах

Уряд ініціював створення Advisory group, куди увійдуть європейські політики, американські та європейські економісти зі світовими іменами.

Український уряд пропонує створити декілька Офісів відновлення: у Вашингтоні, Брюсселі, Лондоні та інших містах. Головний офіс має бути в Києві.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час виступу на Конференції з питань відновлення України у швейцарському місті Лугано.

"На Міжнародній конференції з відновлення України в Лугано розповів детальніше про майбутню Платформу відновлення. Вона складатиметься з трьох рівнів:

Перший — це high level, де будуть представлені лідери держав.

Другий рівень — це Спільна координаційна група, яка буде включати керівників виконавчої влади та decision makers з України, США, ЄС, Британії, Польщі та інших країн-партнерів.

Третій рівень — це тематичні групи за галузевими напрямками. 24 групи Національної ради відновлення України", — розповів прем’єр.

Також український уряд ініціював створення Advisory group, куди увійдуть європейські політики, американські та європейські економісти зі світовими іменами. "Це мають бути професіонали, які допоможуть не лише сформувати стратегію, але і продемонструвати наш рівень відкритості", — зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, прем’єр заявив, що Україна фіксує всі збитки, які російські окупаційні війська завдали інфраструктурі країни.

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