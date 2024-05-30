Український Верден: який вигляд має Серебрянський ліс на Луганщині після "звільнення" росіянами

Ворог приніс на нашу територію лише біль та руїни.

Свіжі кадри з Серебрянського лісу на Луганщині просто жахають. Завдяки діям армії РФ він перетворився на суцільну випалену землю.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

"Український Верден, кадри сучасного постапокаліпсису 2024", – констатував Бутусов.

А колись "Ліс див", як його називають українські військові, був прекрасною частиною нашого заповідного фонду. Тепер вона понівечена до невпізнаваності.

"РФ – країна-виродок, здатна виробляти лише брехню, насильство, війну і випалену землю", – підсумував журналіст.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Серебрянський ліс на Луганщині цілодобово горить через бойові дії. Саме там проходить лінія фронту. Військові ЗСУ не лише захищають від окупаційних військ Росії, а й рятують ліс від масштабних пожеж.

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