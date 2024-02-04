Український військовий розповів про оборону і фактори успіху в війні: що важливо

Він озвучив три основних фактори нашого успіху в цій війні.
Про оборону і фактори успіху в війні висловився генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос.
Про це він заявив під час "Рандеву з Яніною Соколовою".
"Можна навіть залити все бетоном, затягнути "колючкою" і заставити все мінами, але якщо не буде навчених людей, які прикриють підход ворога до цих фортифікаційних споруд, то ворог їх все одно розмінує і захопить. Тому питання стає значно ширше. Економіка, навчений людський ресурс потужний і мегамотивований і фортифікаційне обладнання місцевості – це три основних фактори нашого успіху в цій війні", - зазначив військовий.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали про важку ситуацію на Куп'янському напрямку: що хоче ворог і чи є в нього шанси.
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