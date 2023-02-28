Український військовий розповів про збої у роботі Starlink в околицях Бахмута

За його словами, запуск може тривати від 20 до 40 хвилин.

Командир окремої тактичної групи аеророзвідки Роберт Бровді з позивним "Мадяр" розповів про збої у роботі американських Starlink. У секторі Бахмута та його околицях вже близько тижня проблеми із запуском супутникової системи.

Про це український військовий повідомив у відеозверненні в соцмережах.

За його словами, коли Starlink працює, то зв'язок Інтернету сталий. Втім, коли відбувається запуск Starlink та підключення до мережі, то тоді виникають проблеми. Адже тривати це може від 20 до 40 хвилин. З чим це пов'язано, "Мадяр" наголошує, невідомо.

"Чи то Макс трохи грається з налаштуваннями, дивлячись на смугу розмежування та намагається відрізати, аби ворог не заволодів Starlink та не користувався Інтернетом, якщо це якось можливо. Чи, може, якісь інші впливи відбуваються незрозумілого характеру, але безпосередньо це стосується тих, хто пересувається з Starlink між позиціями - перш за все аеророзвідки, та тих, хто займається коригуваннями, та навіть мінометників, які змінюють свої позиції", - наголосив "Мадяр".

Нагадаємо, компанія SpaceX обмежила використання супутникового інтернет-сервісу Starlink українськими військовими для керування дронами. Президентка компанії Гвін Шотвелл заявила, що інтернет-сервіс Starlink "ніколи не призначався для використання в якості зброї".

Зголом міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що проблем з роботою терміналів Starlink не спостерігається.

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