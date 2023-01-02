Український військовий записав зворушливу колискову для новонародженого сина: малюк спав на татовій гітарі (відео)

На початку зими колишній працівник ІТ-компанії, а тепер розвідник-артилерист, став батьком, а в новорічну ніч заспівав синові колискову.

Офіцер Збройних сил України Олег Берестовий записав відео з новонародженим сином, на якому він співає малюкові колискову про захист українського неба та “бавовни” для Росії.

Відео набрало майже півмільйона переглядів у TikTok.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну Олег був менеджером ІТ-компанії Uklon та займався розвитком перспективних бізнес-напрямків. Війна змінила в його житті все. Тепер він у складі військового підрозділу проводить артилерійську розвідку та займається рекрутингом до ЗСУ.

Під час війни сталася і приємна подія в його житті — 1 грудня у Олега Берестового народився син Теодор.

“Дякую всім воїнам, які дали можливість сину народитись в Україні. Дякую коханій дружині, що витримала ці 9 місяців сама... Дякую всім, хто допомагав мені та моїм хлопцям. Завдяки вам (без перебільшень), я можу бачити сина, а син буде знати мене”, - написав він тоді в соцмережі.

У новорічну ніч Олег Берестовий записав зворушливу колискову для свого малюка з дуже оригінальним текстом — українською та англійською мовами.

“Спи, котику милий, працюють Збройні сили. Небо опалиться дронами, на Росію летять бавовнами”, - заспівав військовий.

Під час виконання колискової малий Теодор мирно спав на деці татової гітари, дбайливо застеленої м’яким покривалом.

"Дякую побратимам за можливість заспівати новорічну колискову сину", – написав він у коментарі до відео.

У коментарях українці зізнаються, що ця колискова зворушує до сліз.

“Мурашки! Нехай все буде добре”, “Божечки, яке янголятко лежить”, “У мене немає слів, це неймовірно зворушливо”, “Розчулили до сліз”, “Щастя вам і малюку, бережіть себе”, “Дай Бог вам здоров'я та мирного життя. Найкращий татусь”, - пишуть у Мережі.

Нагадаємо, український військовий впритул зустрівся з ворогом під Бахмутом та отримав поранення, але попри це, одужав та нарешті одружився з коханою дівчиною.

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