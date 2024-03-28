Український військовий змушений був їхати в тамбурі потяга: у чому причина (фото)

Стояння в тамбурі для військового можна було б уникнути, якби вдалося проявити більше гнучкості та поваги.

Військовослужбовець Нацгвардії дорогою від Києва до Чернігова змушений був їхати в тамбурі потяга, бо йому не дозволили зайняти своє місце згідно із придбаним квитком через його службову собаку — лабрадора.

Про цей випадок повідомив на своїй сторінці у Facebook український журналіст та військовослужбовець ЗСУ Вахтанг Кіпіані.

Військовослужбовець Нацгвардії у тамбурі потяга / Фото: Вахтанг Кіпіані / Facebook

“Укрзалізниця наполягає - тільки викуплене купе дає підставу для проїзду з собакою, вищою за 45 сантиметрів. Чому не 40 чи 50, питання цікаве, але не зараз. Уявляючи як пишуться рапорти і як підписуються - можу тільки уявити, що сказали б командир і фінслужба на ідею оплатити ціле купе. У перекладі на просту мову - "це твої проблеми, їдь і не компостуй мізки", - зауважив він.

За словами Кіпіані, стояння в тамбурі для військового можна було б уникнути, якби вдалося проявити більше гнучкості та поваги до людини у військовій формі.

“Впевнений, що можна було пересадити одну людину на початку чи в кінці вагону "Інтерсіті" - там, де трохи більше місця - і цієї б прикрої історії б не було”, - припустив він.

Нагадаємо, раніше офіцер ЗСУ, який пише під ніком Нічний сталкер, розповів, чому не вірить у слова "Дякую ЗСУ".

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