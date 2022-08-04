Український воїн 3 тижні воював на фронті з елементом касетної бомби у хребті

У Львові у 44-річного бійця виявили стороннє тіло у хребті.

"Стрілка" від касетної бомби зламала чоловікові два поперекові хребці і застряла у хребті.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

44-річний український військовий майже 3 тижні воював на передовій зі зламаним хребтом. У бою чоловік навіть не помітив, як "стрілка" від касетної бомби застряла у його тілі. По допомогу до медиків воїн звернувся лише оли підвищилася температура та почав дошкуляти біль у попереку.

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На прийманні у лікаря боєць припустив, що в нього радикуліт.

Як розповів лікар військово-польового госпіталю, львівський судинний хірург Тарас Кобза, бійця скерували на рентген. Результати на знімках шокували медиків.

"Під час обстрілу елемент касетної бомби, так звана "стрілка", потрапила у ліве підребер’я, зламала тіла двох хребців у поперековому відділі хребта і застряла у хребті. Боєць потрапив під обстріл ще 13 липня, а до нас звернувся лише на початку серпня. Він практично три тижні воював зі зламаним хребтом", – розповів Тарас Кобза.

"Стрілка" касетної бомби зробила непомітний прокол шкіри, а через адреналін на полі бою військовий на нього навіть не звернув уваги. Уламки зламаних хребців могли ушкодити нерви, судини, але, на щастя, цього не сталося.

Бійця із зони бойових дій відправили в одну з лікарень у більш безпечний регіон, де він проходитиме лікування.

Нагадаємо, що у ніч проти 4 серпня, в районі Антонівського залізничного мосту ЗСУ завдали потужного удару.

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