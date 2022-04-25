Український захисник поцілив супер-пупер вертоліт РФ на другий день після того, як вперше навчився користуватися "Іглою"

Військовослужбовець ЗСУ у свій день народження зробив собі і українцям чудовий подарунок - збив ворожий гелікоптер К-52.

Вдалий постріл з ПЗРК "Ігла" було зроблено 21 квітня на території Запорізької області.

Про це "Військовому телебаченню України" розповіли воїни підрозділу, де служить стрілець, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ

Того дня у Запорізькій області день був врожайним. Над територією області того дня збили три ворожих повітряних судна. Ка-52 "Алігатор" - російський розвідувально-ударний вертоліт нового покоління - гордість Росії "приземлив" молоденький хлопчина пострілом з ПЗРК "Ігла".

Сталося це у день народження героя і на другий день після того, як його навчили користуватися "Іглою".

"До цього він сидів на позиції спостережній. Сидів в окопчику. Тут вийшов: на тобі трубу, ось як користуватися. Наступного дня, на день народження, збив вертоліт!" – розповів командир підрозділу, де служить стрілець.

За задумами росіян, гелікоптери мали прикривати ударні колони під час штурму позицій ЗСУ. Вертоліти українські захисники знищили, тож колона з 15 танків та 5 машин з піхотою пішла назад, бо без повітряної підтримки в них нічого не вийшло.

Втрата гелікоптерів засмутила росіян, тож вони протягом 4 годин після цього з помсти накривали позиції ЗСУ з артилерії та мінометів.

Нагадаємо, що російські окупанти в Україні дезорганізовані, саботують накази керівництва і навіть випадково збили власний літак.

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