Український захисник "Самурай", що втратив обидва ока на війні, одружився (зворушливі фото)

Сапер Владислав Єщенко отримав важке поранення під час виконання бойового завдання і втратив обидва ока.

Сапер з Донбасу, 24-річний Владислав Єщенко з позивним "Самурай", який втратив зір на війні, одружився зі своєю коханою Валерією.

Зворушливою історією та світлинами з весілля поділилися фотографи Костянтин та Влада Ліберови в Іnstagram.

"Мали честь бути присутніми на весіллі справжнього героя, Владислава Єщенко, відомого як "Самурай". Ми знайомили вас із Владом декілька місяців тому. Сапер і доброволець, він отримав важке поранення під час виконання бойового завдання. Влад втратив обидва ока і можливість бачити світ. Однак, навіть це не змогло його зломити", – йдеться у дописі.

За їхніми словами, Владислав Єщенко активно ділиться досвідом з військовими, які також повністю чи частково втратили зір на війні, допомагає їм шукати необхідну інформацію та "показує на власному досвіді, що життя не закінчується на цій точці".

Дівчина Влада Валерія в усьому підтримує коханого. Коли Влад зробив їй пропозицію руки і серця, вона погодилася стати його дружиною.

Весілля Влада і Валерії / Фото: Костянтин і Влада Ліберови

"Ця історія про незламність, так. А ще про велике горе, яке принесла Росія з собою. Якби не війна, цей молодий життєрадісний хлопець мав би змогу бачити свою красиву наречену в самий важливий для них день", – зазначають Костянтин та Влада Ліберови.

Раніше ми писали, що Владислав Єщенко разом зі своїм другом Артемом створили громадську організацію "Побачити перемогу" для захисників, які втратили зір під час бойових дій.

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