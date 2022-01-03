Український журналіст Цимбалюк, якому "шиють" екстремізм, покинув Росію через загрозу життю

Роман Цимаблюк вже понад 10 років працював у столиці РФ для інформагентства УНІАН і є єдиним українським журналістом у Москві.

Український журналіст, кореспондент агентства УНІАН у Москві Роман Цимбалюк, якого звинувачують у розпалюванні ворожнечі, залишив Росію через загрозу життю.

Про це він розповів в інтерв’ю hromadske.

"Я виїхав із Російської Федерації, оскільки вважаю, що є загроза моїй особистій безпеці. Російська хунта, здається, себе проявила", - сказав Цимбалюк.

Раніше прокуратура Москви відкликала виклик на допит українського журналіста, водночас сам Цимбалюк вважає, що його можуть покликати знову. "Зараз нібито вони кажуть, що відкликали виклик на допит, але це не означає, що його не буде знову», — сказав Цимбалюк.

«Росія сьогодні розуміє лише силу» — український журналіст Роман Цимбалюк про прес-конференцію Путіна та можливість повномасштабної війни Росії та України pic.twitter.com/QLqsMWZE3w — hromadske (@HromadskeUA) January 3, 2022

Він розповів, що на допит прийшов його адвокат, однак коли він з'явився у суді, то йому сказали, що відкликали повістку. "Замість мене прийшов (на допит — ред.) мій адвокат, а прокурори чомусь на цю "стрілку" не прийшли. Хтось у сусідньому кабінеті захиснику сказав, що вони відкликали повістку. Так воно чи не так? Наразі дуже мало інформації. Але я не буду поспішати до Росії, тому що не хочу ставати заручником Кремля і чекати, поки мене обміняють", - сказав він.

Нагадаємо, українського журналіста Росії звинуватили в екстремізмі. Проти нього вже готують кілька справ - за 20.3.1 (розпалювання ненависті або ворожнечі - ред.) Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення. За словами Цимбалюка, адміністрація президента Росії ініціювала проти нього "не просто цькування, а справу цілком реальну, із викликом до прокуратури".