Український журналіст-розслідувач видав книжку про Медведчука: подробиці (фото)

Журналіст-розслідувач Максим Савчук видає книжку "1937" про затриманого кума Путіна Віктора Медведчука.

Книжка "1937" є своєрідним розслідуванням Максима Савчука про проросійського політика-бізнесмена Віктора Медведчука, якого затримали за підозрою у держзраді.

Про це повідомляє Media Development Foundation.

"1937" — це книжка про пошук, про несподівані й часом шокувальні знахідки, про годинні чатування на броньований мерседес із номером "1937", про відповіді Віктора Медведчука на прямі незручні запитання.

"А ще це книжка про розслідувальницьку журналістську кухню, про спостережливість, терплячість і наполегливість. І про те, що якщо в темній кімнаті таки ховається чорна кішка, то її можна знайти. Навіть більше — її потрібно знайти", - йдеться в повідомленні.

Свій гонорар за книжку автор має намір віддати на потреби Збройних сил України.

До слова, Максим Савчук – переможець українського Національного конкурсу журналістських розслідувань 2021 року. Свою нагороду він та співавтори програми "Схеми: корупція в деталях" отримали за розслідування "Американська мрія" Віктора Медведчука. Як проросійський політик-бізнесмен під санкціями освоює ринок нафтопродуктів у США.

Книга "1937" / Фото: Media Development Foundation

Нагадаємо, Пєсков заявив, що про обмін Медведчука на українських військових з Маріуполя взагалі не йдеться.

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