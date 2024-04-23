Українського міністра викрито на заволодінні землею держави на 291 млн грн: хто це

НАБУ викрило ексголову аграрного комітету Верховної Ради, а нині – міністра на заволодінні державною землею на 291 млн грн та у спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

Зауважимо, за даними джерел "Суспільного" у правоохоронних органах, йдеться про міністра аграрної політики і продовольства Миколу Сольського.

Як з’ясували в НАБУ, до складу злочинної групи на чолі з топпосадовцем входили службові особи органів Держгеокадастру і так звані куратори – особи, які контролювали діяльність цих органів.

"Учасники схеми забезпечили знищення документів, на підставі яких два держпідприємства на Сумщині мали право постійного користування землею. Через їх відсутність обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок. Надалі за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру ділянки передали у власність заздалегідь визначеним громадянам під виглядом реалізації їх права на безкоштовну землю", – йдеться в заяві бюро.

Там звернули увагу, що умовою отримання землі у власність було підписання договору про її передавання в оренду приватному агрохолдингу ще до моменту одержання ділянки.

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Внаслідок проведеної 2017-2021 років оборудки учасники схеми заволоділи 1250 земельними ділянками загальною площею 2493 га. Їхня вартість на той момент становила понад 291 млн грн.

Учасники схеми також спробували заволодіти 3282 га землі на близько 190 млн грн, але їм завадили детективи НАБУ і прокурори САП. Правоохоронці провели обшуки та наклали арешт на ділянки.

Антикорупційні органи повідомили про підозру організатору схему, чинному міністру, двом кураторам органів Держгеокадастру та особі, яка сприяли скоєнню злочину. Триває вручення підозр іншим учасникам злочинної схеми.

НАБУ викрило міністра на заволодінні державною землею на 291 млн грн / Фото: НАБУ / Facebook

НАБУ викрило міністра на заволодінні державною землею на 291 млн грн / Фото: НАБУ / Facebook

НАБУ викрило міністра на заволодінні державною землею на 291 млн грн / Фото: НАБУ / Facebook

До слова, детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру трьом службовим особам однієї з регіональних філій "Укрзалізниці" та директору приватного підприємства у заволодінні 8,7 млн грн державних коштів.

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