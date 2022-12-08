Українського письменника звинуватили у фальсифікації біографії: що відомо про гучний скандал

Українського ексжурналіста і письменника бурятського походження Доржа Бату (справжнє ім’я – Андрій Васильєв), який наразі мешкає у Штатах, звинуватили у брехні. Журналіст і блогер Віктор Трегубов заявив, що Бату повністю вигадав свою біографію.

ТСН.ua розбирався, чому розгорівся скандал та що про це думають обидві сторони конфлікту.

Звинувачення Трегубова

Журналіст стверджує, що Васильєв ніколи не працював у NASA і придумав цей факт біографії для власного авторитету.

"У мене вже була можливість перевірити в NASA через компетентного знайомого. Перевірка зайняла кілька місяців. Як виявилося, Андрій ніколи не працював у NASA. Для знайомого це стало добрим поясненням того, чому в деяких своїх розповідях Андрій робив помилки, досить дивні для людини, хоч якось дотичної до космічної сфери. Так буває, коли ти просто переписуєш новини без жодної експертизи", – зазначив журналіст.

За його словами, в NASA розпочали власне розслідування і попередили Васильєва про можливий судовий позов. Після цього письменник став стверджувати, що працював у приватному проєкті.

"Служба в NASA" різко змінилася "працею на надсекретному проєкті", а тих, хто ще посилається на NASA, Андрій обережно виправляє. Бо так можна і зі США поїхати", – пише Трегубов.

Він висловив сумнів, що навряд чи в космічній галузі міг би працювати росіянин із дипломом Бурятського державного університету в дисципліні “сходознавство” та довгим досвідом праці на російських федеральних каналах.

Крім того, журналіст закинув письменникові те, що прототипи героїв його книг у реальності ніколи не існували, хоча Бату регулярно їх цитує. Як, наприклад, командира 103-го авіаполку Національної гвардії США (також відомого як Flying Yankees) полковника Вескотта, який є героєм книг автора. На думку Трегубова, Вескотт – повністю вигаданий літературний персонаж.

"Я скористався пошуком по фото. Це було фото з візиту Flying Yankees до Австралії у 2013 році. Але в описі візиту не згадувалася наявність там цього командира, що мало б бути. На спільних фото командир був би по центру, а не по краю, а на плечі "Вескотта" було щось, підозріло подібне на шеврон старшого пілота. Поліз на сайт та сторінку самих Flying Yankees. Там не згадувався такий офіцер. Псевдонім? Ані командир, ані заступник командира там не були схожі ні на фото "Вескотта", ні на описаний Доржем образ, ані на дядька на наданому ним фото. Ну прям зовсім. Отже, чуйка мене не підвела – Вескотта не існувало. Я запитав у Андрія, що це було. Андрій запевнив мене, що скоро все доведе – і за кілька днів я раптово опинився у нього в бані", – пише Трегубов.

Журналіст пояснює, що поважає право автора на художній вимисел, але письменник часто запевняє, що його персонажі – це реальні люди.

"В усіх тих випадках, коли Андрій посилається на їхнє реальне існування – наприклад, продає “квітку з берета Вескотта”, як він зараз робить – він шахраює", – додає Трегубов.

Третє звинувачення на адресу Доржа Бату – його журналістське минуле. Трегубов стверджує, що під час роботи в російській редакції "Голосу Америки" Васильєв нібито повністю вигадав інтерв'ю з російським опозиціонером Олексієм Навальним.

"Андрій казав, що облишив журналістику через "особисті причини". Ці "особисті причини" – його вигнали із вовчим білетом за те, що він вигадав з нуля інтерв’ю з Навальним для Голосу Америки, де працював", – стверджує Трегубов.

Як відреагував Дорж Бату

Письменник назвав критику на свою адресу "абсолютною маячнею". Він заявив, що востаннє спілкувався з Трегубовим 2019 року і після того його ніколи не банив. Мотиви критики на свою адресу Бату незрозумілі.

Коментуючи звинувачення щодо NASA, Васильєв пояснив, що ніколи не був держслужбовцем.

"Я працював і працюю на умовах контракту на приватні компанії, які виконують замовлення державних органів. Ці приватні компанії не розголошують інформацію про своїх штатних працівників", – зазначив він.

Щодо особи американського полковника Вескотта, то тут письменник каже, що реальних імен прототипів своїх літературних персонажів він ніколи розкриває.

"Я не пишу документалістику. Я ретельно працюю з фактами, але мої книжки – це, насамперед, веселі і добрі історії. Якщо мої персонажі не проти, щоб я їх розкрив, я це роблю. Якщо ні – вони залишаються літературними персонажами", – говорить він.

Щодо скандалу з інтерв'ю Навального, Васильєв пояснив, що фейкове інтерв'ю нібито вийшло через помилку. Дорж взяв коментар у соцмережі у бота з нікнеймом Навального.

Васильєв запевняє, що з "вовчим квитком" з російської служби "Голосу Америки" його ніхто не виганяв.

"Після випадку з Навальним, я пропрацював там ще півтора роки і звільнився на початку літа 2013-го", – каже письменник.

На завершення Дорж Бату пообіцяв "перенести обговорення в юридичну площину".

Як реагують у Мережі

Зазначимо, що одразу після скандалу в українській версії Вікіпедії у статті про Доржа Бату видалили будь-які згадки про його роботу в NASA.

Журналіст Андрій Стельмах зауважив, що Дорж Бату – письменник, і може вигадувати і продумувати будь-які сценарії.

"Але є нюанс. Якщо Бату справді не працював у NASA, але роками писав пости про свою роботу там і таким чином підігрівав інтерес до своїх книжок – він маніпулятор. Більше того, він давав коментарі каналам, виданням як експерт, а не письменник", – пояснює Стельмах.

"Видавництво Старого Лева", яке публікує книги Доржа Бату, заявило, що наразі нема фактів, які змусили б сумніватися у словах письменника.