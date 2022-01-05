Українського режисера Євгена Лавренчука затримали в Італії на вимогу Росії: стали відомі нові деталі

Звинувачення проти Лавренчука стосуються справи 2013 року, коли він нібито привласнив позичені у студента гроші.

У Неаполі в Італії правоохоронці затримали українського режисера Євгена Лавренчука. Його звинувачують у крадіжці грошей.

Про це повідомляє незалежна журналістка Ольга Токарюк, з посиланням на матеріали номера газети Corriere della Sera.

Так, італійські журналісти повідомляють, що Лавренчука затримали після того, як поліція Неаполя отримала його паспортні дані з готелю, де він зупинився. За інформацією видання, режисер повертався в Україну з Ізраїлю і зупинився в Неаполі.

Лавренчука затримали за міжнародним ордером на арешт, виданим на запит Росії, втім про Інтерпол не згадується.

"Вчора українська уповноважена з прав людини Людмила Денісова заявила, що арешт відбувся за підставі циркулярного повідомлення Інтерполу, яке поширили між кількома країнами - очевидно, серед них була Італія. Вона засудила використання Росією Інтерполу як механізму для політичних переслідувань", - написала журналістка.

За даними італійських ЗМІ, Лавренчука звинувачують у справі 2013 року, коли він, перебуваючи на посаді режисера Польського театру в Москві, нібито привласнив позичені у студента гроші.

Влітку 2020 московський суд виніс режисеру обвинувачувальний вирок у цій справі, тоді ж його було оголошено у міжнародний розшук. Сам Лавренчук покинув Росію у 2014, після анексії Криму і початку агресії на Донбасі, якi він категорично засуджував.

У статті Сorriere йдеться про те, що 20 грудня Лавренчук заявив в апеляційному суді, що не погоджується із запитом на свою екстрадицію до Росії та вважає це політичним переслідуванням. Він також додав, що з ним все добре і він має адвоката.

Нагадаємо, що в Італії перебуває під арештом український режисер Євген Лавренчук, якого там затримали за запитом Росії ще 17 грудня.

Українського театрального режисера Євгена Лавренчука затримали в Італії | Новини світу

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