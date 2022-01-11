Українського спецслужбовця, який воює на Донбасі проти своїх, заочно засудили до 10 років

Українського спецслужбовця, який воює на Донбасі проти своїх, заочно засудили до 10 років

Українець воює проти українських військових на Донбасі.

Колишнього співробітника української спецслужби, який і донині бере участь у терористичній організації та допомагає проросійським бойовикам на Донбасі, засудили до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

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Зазначається, звинувачення висунула Чернівецька обласна прокуратура. Слідство встановлено, від 2014 року і донині колишній спецслужбовець, уродженець Донецька, сприяє діяльності так званої "ДНР" та бере активну участь у бойових діях проти військовослужбовців Збройних Сил України та працівників правоохоронних органів.

"Маючи спеціальну освіту та професійні навички, здійснював оперативно-розшукову та контррозвідувальну діяльність проти ЗСУ та СБУ. Будучи у складі так званог збройного формування "Макіївський міський відділ Міністерства державної безпеки" "ДНР", активно займався вербуванням цивільного населення, аби збирати інформацію про учасників АТО й ООС", - повідомили у пресцентрі генпрокурора.

У відомстві наголосили, що строку відбування покарання чоловіком розпочнеться від дня затримання засудженого та приведення вироку до виконання.

Раніше повідомляли, 10 січня, на Донбасі двоє українських військовослужбовців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

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