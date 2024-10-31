Українському виробнику військової амуніції не дозволили забронювати працівників, виробництво під загрозою

Компанія чекає на рішення щодо бронювання від Міністерства оборони вже понад чотири місяці

Засновник компанії "Балістика", яка виготовляє захисне військове спорядження, Олександр Довгий, заявив, що підприємство досі не має права бронювати своїх військовозобов'язаних працівників.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Олександр Довгий, який служить у ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення, нарікає на відсутність підтримки для підприємства, продукцією якого користуються сотні тисяч захисників. Він зазначає, що працівники "вторинних галузей — тарологи, сушисти й інші — отримують бронювання без особливих перешкод", тоді як його компанія досі чекає на відповідь від Міністерства оборони.

Також читайте Бронювання критично важливих працівників слід відновити терміново – експерт

За словами Довгого, на захист країни після отримання повісток стали також два топ-менеджери компанії, а нещодавно ще один працівник отримав повістку. Компанія чекає на рішення щодо бронювання від Міністерства оборони вже понад чотири місяці — з 24 червня, хоча за законодавством відповідь повинна була надійти протягом 10 днів.

"На наше переконання "Балістика" відповідає критеріям для бронювання не лише за Міністерством оборони, а й за Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України та Міністерство економіки України, але бронювання отримати не вдається", – підкреслює засновник компанії.

Компанія не тільки займається виробництвом спорядження для військових, а й активно підтримує сили оборони України, надавши допомогу на суму близько 80 млн грн. На підприємстві працює понад 100 осіб, середня зарплата яких перевищує середній показник по країні більш ніж у 1,5 рази. За перші 9 місяців 2024 року компанія перерахувала до бюджету 55 360 278 грн податків і зборів, демонструючи стабільний внесок у державні фінанси.

Також читайте Мобілізація в Україні: хто зі студентів має право на відстрочку

"Чому тоді інші отримують бронювання, а "Балістика" навіть не може дочекатися відповіді на свої запити? Що ще потрібно довести, щоб отримати це право? Чи варто й надалі працювати без підтримки? Чи хтось зацікавлений у тому, щоб "Балістика" припинила свою діяльність? Адже без співробітників підприємство не зможе виконувати свої завдання", – ділиться Олександр Довгий.

Нагадаємо, Уряд України частково відновив бронювання військовозобов'язаних. Працівники, які мають статус заброньованих до 31 травня 2024 року, зможуть без проблем продовжити свій термін бронювання на такий же період.