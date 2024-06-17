Української мови на телебаченні стане більше: Кремінь зробив важливу заяву

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь нагадує, що з 17 липня 2024 року набувають чинності окремі положення статті 40 закону “Про медіа”, які збільшать присутність державної мови на телебаченні.

Про це повідомляє пресслужба мовного омбудсмена.

“З 17 липня 2024 року посилюються вимоги щодо використання державної мови в ефірах українськомовних програм: використання недержавної в ефірах допускатиметься лише у вжитих учасниками програм сталих виразах, коротких фразах чи окремих словах учасників програми, що транслюється у прямому ефірі, крім ведучих (дикторів) програми, якщо загальна тривалість таких реплік не перевищує 10% тривалості програми”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, всі виступи, інтерв'ю, коментарі, пояснення, запитання, окремі репліки тощо недержавною мовою мають бути перекладені, дубльовані або озвучені українською.

“Нові вимоги щодо збільшення присутності української мови на телебаченні є важливим кроком для зміцнення статусу державної мови в інформаційному просторі. Відтепер глядачі матимуть можливість споживати ще більше контенту рідною українською мовою”, — наголосив Кремінь.

Нагадаємо, в Одесі 15 червня стався новий мовний скандал на бізнес-заході. Відвідувачку вигнали із залу після прохання до спікера дотримуватись законів України і перейти на українську мову. На інцидент відреагував уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

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