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Україною кружляють ворожі дрони: озвучено напрямок руху

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Україною кружляють ворожі дрони: озвучено напрямок руху

Потурбуйтеся про власну безпеку / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Перебувайте в укриттях.

У ніч проти 19 вересня 2024 року ворог атакував Україну безпілотниками.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах. 

Щодо руху ударних БпЛА:

  • БпЛА в північній частині Миколаївської області, курс західний/північно-західний.
  • БпЛА в південній частині Вінницької області, курс західний.
  • БпЛА на межі Вінницької та Хмельницької областей, курс північний.
  • БпЛА на межі Вінницької та Черкаської областей, курс північний.
  • БпЛА на межі Миколаївської та Одеської областей, курс північно-західний.
  • БпЛА в східній частині Хмельницької області, курс західний.

Потурбуйтеся про вашу безпеку. Перебувайте в укриттях до відбою. 

У Повітряних силах повідомили про запуск КАБів із російських літаків у сторону Сум.

Нагадаємо, цілу ніч і ранок 18 вересня Сумщину атакували ворожі дрони. Вибухи лунали один за одним. Під вогнем місто та область були і напередодні. Лише за день там зафіксували понад 180 вибухів.

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