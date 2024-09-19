Україною кружляють ворожі дрони: озвучено напрямок руху

У ніч проти 19 вересня 2024 року ворог атакував Україну безпілотниками.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

Щодо руху ударних БпЛА:

БпЛА в північній частині Миколаївської області, курс західний/північно-західний.

БпЛА в південній частині Вінницької області, курс західний.

БпЛА на межі Вінницької та Хмельницької областей, курс північний.

БпЛА на межі Вінницької та Черкаської областей, курс північний.

БпЛА на межі Миколаївської та Одеської областей, курс північно-західний.

БпЛА в східній частині Хмельницької області, курс західний.

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У Повітряних силах повідомили про запуск КАБів із російських літаків у сторону Сум.

Нагадаємо, цілу ніч і ранок 18 вересня Сумщину атакували ворожі дрони. Вибухи лунали один за одним. Під вогнем місто та область були і напередодні. Лише за день там зафіксували понад 180 вибухів.

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