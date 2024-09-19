Україною кружляють ворожі дрони: озвучено напрямок руху

Перебувайте в укриттях.
У ніч проти 19 вересня 2024 року ворог атакував Україну безпілотниками.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.
Щодо руху ударних БпЛА:
- БпЛА в північній частині Миколаївської області, курс західний/північно-західний.
- БпЛА в південній частині Вінницької області, курс західний.
- БпЛА на межі Вінницької та Хмельницької областей, курс північний.
- БпЛА на межі Вінницької та Черкаської областей, курс північний.
- БпЛА на межі Миколаївської та Одеської областей, курс північно-західний.
- БпЛА в східній частині Хмельницької області, курс західний.
Потурбуйтеся про вашу безпеку. Перебувайте в укриттях до відбою.
У Повітряних силах повідомили про запуск КАБів із російських літаків у сторону Сум.
Нагадаємо, цілу ніч і ранок 18 вересня Сумщину атакували ворожі дрони. Вибухи лунали один за одним. Під вогнем місто та область були і напередодні. Лише за день там зафіксували понад 180 вибухів.
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