Українську авіацію підлаштували під французькі авіабомби — міністр оборони Франції

Франція вклала гроші і модернізувала українські літаки МіГ-29 і Су-24М, щоб вони могли використовувати авіабомби, які Париж постачатиме Києву.

Про це розповів міністр оборони Себастьян Лекорню, пише Zone Militaire.

"Ми вважали за краще інвестувати гроші та інженерні ресурси в адаптацію бомб AASM на радянські літаки Су-24 і МіГ-29, які вже є в Україні, замість того, щоб зосереджуватися виключно на Mirage (французькі винищувачі - ред.)", - пояснив Лекорню.

Водночас міністр додав, що президент Франції Емманюель Макрон завжди говорив, що табу на постачання літаків Mirage Україні немає.

"Щоразу я намагаюся внести пропозиції, які, висловлюючись поганою французькою мовою, "змінюють правила гри" у військовій сфері. П'ятдесят бомб A2SM, що поставляються щомісяця і тепер сумісні з літаками радянського класу, цього разу "змінюють правила гри", - сказав він.

Нагадаємо, нещодавно на Заході раптово заговорили про ймовірність відправки військ НАТО до України. 26 лютого під час зустрічі в Парижі після завершення конференції з підтримки України президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що в майбутньому введення західних військ до України – цілком реальний сценарій.

Згодом міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне роз'яснив слова президента Макрона і пояснив, що війська західних країн у разі теоретичного відправлення до України не братимуть участі в бойових діях, а можуть бути залучені до розмінування, кіберзахисту, виробництва зброї на місці тощо.

Водночас пізніше, 29 лютого, президент Франції Еммануель Макрон уточнив, що кожне його слово про війну в Україні є “зваженим та продуманим”.

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