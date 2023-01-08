Українську енергосистему руйнують не тільки російські військові - голова "Укренерго"

До планування атак на українську енергетичну інфраструктуру долучаються також російські енергетики.

Атаки на енергомережу України сплановані та здійснені не лише російськими військовими, а й російськими енергетиками.

На цьому в коментарі Financial Times наголосив голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький, повідомляє пресслужба відомства.

За його словами, російські інженери знали енергомережу України “як свої п’ять пальців”, оскільки до початку повномасштабного вторгнення в лютому минулого року вона була об’єднана з енергосистемами Росії та Білорусі. Саме тому удари росіян були націлені на ключові вузли системи передачі, а не на електростанції.

Тепер українські енергетики, які уже три місяці тримають енергосистему під нищівними ударами більш ніж 1000 російських ракет та дронів, краще розуміють російську стратегію і вживають заходи, спрямовані на мінімізацію наслідків атак.

Нагадаємо, в Україні станом на 11:00 8 січня зростає споживання електроенергії через стійкі морози. Відповідно, це призводить до зростання рівня дефіциту в енергосистемі.

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