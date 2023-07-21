Українську САУ "Богдана" офіційно взяли на озброєння ЗСУ — ЗМІ

"Богдану" нібито прийняли на озброєння ЗСУ без повторних державних випробувань "за спрощеною процедурою".

Самохідну артилерійську установку українського виробництва 2С22 "Богдана" офіційно взяли на озброєння Збройних сил України.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України, пише Суспільне.

"Повідомляємо, що українська самохідна артилерійська установка "Богдана" перебуває на озброєнні Збройних Сил України", — заявили в Міноборони.

Водночас наразі невідомо, скільки машин перебуває на озброєнні військових та яка вартість виробництва в умовах воєнного стану.

Своєю чергою, редактор порталу "Мілітарний" Тарас Чмут розповів Суспільному, що до 24-го лютого "Богдана", яка існувала у єдиному експериментальному варіанті, не пройшла державні випробування. Тоді за результатами польових стрільб до української гаубиці були зауваження.

"По цьому зразку (попередня передсерійна версія машини – ред.) під час випробовувань було виявлено купу недоліків, проблем і зауважень. Перше – це шасі КрАЗа. Абсолютно ненадійна платформа, крива, груба, постійно ламається і не задовільняє запиту військових. Друге – це надійність самої арт-частини, механізм запирання ствола, якість виготовлення, постійні клини, відсутність автомата заряджання, точність роботи. Я читав звіт за підсумками проведення одного з етапів випробовування на одному з наших полігонів і там військові були дуже критично незадоволені", – сказав Чмут.

Кілька джерел Суспільного у сфері оборонного виробництва підтвердили, що "Богдану" прийняли на озброєння без повторних державних випробувань "за спрощеною процедурою".

Суспільне стверджує, що раніше САУ "Богдана" брала участь у бойових діях, хоча не перебувала на озброєнні. Вперше після початку повномасштабного вторгнення, у травні 2022-го, бойову роботу машини продемонстрував на своїй сторінці у Facebook екснардеп Сергій Пашинський і повідомив, що передав її військовим. У липні того ж року, про те, що українська САУ допомагала звільняти острів Зміїний повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Нагадаємо, у січні цього року міністр оборони Олексій Резніков опублікував своє фото у самохідній артилерійській установці "Богдана" українського виробництва та повідомив, що передані Заходом танки на фронті підтримуватиме українська артилерія. Нові артсистеми Міноборони профінансувало ще навесні 2022 року.

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