Українських чоловіків можуть «попросити» з однієї з найбільших країн ЄС

Лідер чеської ультраправої та антиіммігрантської партії SPD («Свобода і пряма демократія») Томіо Окамура заявив, нібито Прага веде переговори в ЄС щодо можливого припинення тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку.

Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, він виступає виступає за якнайшвидше припинення тимчасового захисту для всіх громадян України в Чехії, одна для цього потрібна підтримка інших країн Євросоюзу. Втім, визнає Окамура, такі переговори “просуваються тяжко”.

Свою позицію керівник SPD аргументує тим, мовляв, українці “постійно їздять до України у відпустку”.

“Тих українців є тут забагато, а мусимо з тим щось робити”, — зухвало висловився політик.

Окрім того, Томіо Окамура пов’язав припинення тимчасового захисту із завершенням війни в Україні. З його слів, після закінчення бойових дій цей механізм втратить сенс. Адже, каже він, українці будуть змушені або повернутися додому, або оформлювати стандартні дозволи на проживання у Чехії.

Водночас, наголошує політик, його ультраправа політсила завершує підготовку нової версії закону про іноземців. Цей документ передбачатиме жорсткіші умови перебування громадян інших країн у Чеській Республіці. Зокрема, для українців із тимчасовим захистом.

Нещодавно стало відомо, що Київ хоче отримати дані про своїх громадян у ЄС. Зокрема, йдеться, про облік вразливих категорій населення, що необхідно для планування політики повернення та підготовки громад до приймання людей.

Зауважимо, за словами міністра соціальної політики Дениса Улютіна, після війни додому можуть приїхати близько 2 мільйонів громадян. Основним викликом для держави є здатність територіальних громад забезпечити нових мешканців необхідними умовами для життя

Уряд Ірландії розпочне реалізовувати програму добровільного повернення українських біженців додому після завершення чинності директиви ЄС про тимчасовий захист. Зазначається, що замість виплат на утримання біженців з влада буде фінансувати їхнє повернення.

