Українських немовлят вивозили за кордон за тисячі доларів: правоохоронці викрили цинічну схему / © Національна поліція України

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В Україні викрили трьох жінок, які разом із громадянином Китаю переправляли немовлят за кордон під виглядом сурогатного материнства. Для цього вони укладали фіктивні шлюби та підробляли довідки про безпліддя.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора та Національній поліції України.

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За даними Офісу генпрокурора, схема запрацювала 2021 року. Тоді одна з підозрюваних запропонувала громадянину Китаю за 6 тисяч доларів організувати в Україні народження дитини та її подальше вивезення за кордон.

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Зазначається, що для цього вона залучила посередницю, яка знайшла 20-річну українку. За 1500 доларів дівчина погодилася укласти з іноземцем фіктивний шлюб, не плануючи створювати з ним сім’ю.

У прокуратурі зазначили, що шлюб зареєстрували у жовтні 2021 року в Запоріжжі. Після цього пара звернулася до київської клініки репродуктивної медицини, де українка показала фальшиву довідку про безпліддя. Це дозволило їм офіційно оформити участь у програмі сурогатного материнства.

Українських немовлят вивозили за кордон за тисячі доларів / © Національна поліція України

«У травні 2023 року сурогатна мати народила дитину. Її батьками офіційно записали українку та громадянина Китаю», — зазначили у прокуратурі.

Українських немовлят вивозили за кордон за тисячі доларів / © Офіс Генерального прокурора

За даними прокуратури, через 12 днів після пологів українка оформила довіреність, щоб іноземець міг сам зробити для немовляти документи про українське громадянство та закордонний паспорт. Отримавши обіцяні гроші від посередниці, жінка передала дитину. Вже 17 червня 2023 року громадянин Китаю вивіз півторамісячного хлопчика з України, за інформацією Нацполіції, до Польщі.

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Українських немовлят вивозили за кордон за тисячі доларів / © Національна поліція України

Крім того, у Національній поліції повідомили про ще один аналогічний випадок. У жовтні 2024 року за такою самою схемою народилася друга дитина, яку теж записали на громадянина Китаю та його фіктивну дружину. Наприкінці того ж місяця чоловік разом із «дружиною» та немовлям виїхав за кордон, після чого українка повернулася назад сама.

Українських немовлят вивозили за кордон за тисячі доларів / © Національна поліція України

Правоохоронці зазначають, що організатори вводили сурогатних матерів в оману та приховували свої справжні наміри щодо продажу дітей.

Українських немовлят вивозили за кордон за тисячі доларів / © Офіс Генерального прокурора

Слідчі повідомили про підозру трьом жінкам — організаторці схеми та двом її спільницям. За інформацією Офісу генпрокурора, їх підозрюють у торгівлі дітьми за попередньою змовою групи осіб та у використанні підроблених документів (ч. 3 ст. 149 та ч. 4 ст. 358 ККУ).

Українських немовлят вивозили за кордон за тисячі доларів / © Офіс Генерального прокурора

У Нацполіції додали, що за це фігуранткам загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна або без неї.

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Нагадаємо, у Вінницькому ліцеї №34 двоє однолітків побили 10-річного учня. За словами батька хлопчика Володимира Сторчака, спершу дитину вдарили в туалеті, а згодом повалили на підлогу в коридорі та стрибнули на неї. Унаслідок цього школяр дістав переломи трьох хребців, закриту черепно-мозкову травму та струс мозку.

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