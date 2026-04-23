Українським біженцям платять 2500 євро за повернення з ЄС: як отримати

Українські біженці

Українські біженці, які перебувають у країнах ЄС під тимчасовим захистом, мають можливість отримати до 2500 євро фінансової допомоги в разі добровільного повернення на батьківщину. Відповідні виплати здійснюються в межах ініціативи AVRR, проте обсяг коштів, умови компенсації транспортних витрат та заходи з реінтеграції індивідуальні для кожної держави-члена Євросоюзу.

Про це повідомляють у Міжнародній організації з міграції.

Зазначається, що AVRR (Assisted Voluntary Return and Reintegration) — це програма сприяння добровільному поверненню та подальшій реінтеграції біженців, що діє в більшості країн ЄС. Програма доступна для всіх українців, що мають статус тимчасового захисту — в 2025 році Єврокомісія рекомендувала залишати її доступною щонайменше до 2028 року.

Що отримають біженці

Трансфер від місця проживання – IOM надає або компенсує вартість квитків на автобус чи літак, а також часто за вартість багажу.

Фінансова допомога — одноразова грошова виплата для реінтеграції, яку можна використати на житло, лікування, освіту чи особисті потреби.

Які суми пропонують

Німеччина — до 2000 євро (для всіх із тимчасовим захистом; можливі доплати від земель).

Чехія — до 1400 євро (швидке оформлення до 2 тижнів; можливий медтранспорт).

Іспанія — від 1000 євро (обов’язковий авіапереліт; більше при плані реінтеграції).

Польща — 500-1000 євро (простий виїзд до кордону; додаткова підтримка від ГО).

Нідерланди — до 1400 євро (індивідуальні виплати; допомога з переїздом).

Австрія — до 1200 євро (дорога повністю покривається).

Бельгія — до 1000 євро (автобуси до міст України; обмежена реінтеграція після інтерв’ю).

Норвегія — 1500-1700 євро (організований трансфер).

Ірландія — до 2500 євро (дорога, консультації та допомога залежно від обставин).

Франція – 300-650 євро на дорослого одноразово і 2500 євро на реінтеграцію (не готівкою, а у формі оплати послуг або товарів в Україні).

Як отримати допомогу

Зверніться до IOM або Unity HUB в своїй країні. Заповніть заявку. Підготуйте документи (підтвердження вразливої групи — медичні довідки, довідки про багатодітність тощо — може збільшити суму допомоги). Повідомте міграційні органи своєї країни про відʼїзд. Отримайте квитки і виплати. Підтвердіть закриття статусу.

У Міжнародній організації з міграції попередили, що не надають допомогу, якщо це може призвести до репресій, дискримінації або порушень процесуальних гарантій учасника.

Після AVRR українці зможуть подаватися на робочу, навчальну візу або ж на «блакитну карту» (Blue Card) на загальних підставах, але за умови, що статус захисту було закрито правильно. Водночас слід зважати, що у системі SIS II залишається інформацію про те, що особа отримувала допомогу на повернення.

Раніше заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун спрогнозував, скільки українців реально повернуться додому. «Загальний світовий досвід невтішний: що довше триває війна, то менше людей повертається. Якщо додому приїде 40, а краще 50 відсотків — це вже буде хорошим результатом», — зазначив Гладун.