Українським школярам підготували новацію: що зміниться уже цього навчального року – Міносвіти

Урок в школі. Ілюстративне зображення / © Pexels

Реклама

Шкільну програму для учнів 4–11 класів уже цього навчального року буде доповнено темою енергоефективності. Інтеграція теми не передбачатиме додаткового навантаження на учнів.

Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

За його словами, розуміння цієї теми надзвичайно важливе для громадян країни, енергосистема якої зазнає пошкоджень унаслідок російської агресії.

Реклама

Вивчення цієї теми, як пояснив Лісовий, буде включено в уже чинні навчальні програми — «Пізнаємо природу», STEM, «Довкілля», «Технології», «Природничі науки» тощо.

«Уроки енергоефективності» — частина ширшої ініціативи впровадження теми зеленої енергетики в освіту в межах проєкту LEARN. Вони допоможуть учням зрозуміти важливість раціонального використання ресурсів та сприятимуть розвитку відповідального ставлення до навколишнього середовища», — пояснив міністр.

Для ефективної інтеграції цієї теми у шкільну програму було проведено навчання для вчителів та розроблено посібники для 4–11 класів, які містять інформацію щодо занять та позаурочних активностей.

Нагадаємо, раніше Міністерство освіти та науки внесло зміни в організацію дистанційного навчання. Відтепер скасовано норми, які стосувалися мінімальної наповнюваності дистанційних класів та вимог до навчання внутрішньо переміщених дітей.

Реклама