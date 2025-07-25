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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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296
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1 хв

Українським школярам підготували новацію: що зміниться уже цього навчального року – Міносвіти

Вивчення нової теми буде включено в уже чинні навчальні програми для 4-11 класів.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
урок в школі

Урок в школі. Ілюстративне зображення / © Pexels

Шкільну програму для учнів 4–11 класів уже цього навчального року буде доповнено темою енергоефективності. Інтеграція теми не передбачатиме додаткового навантаження на учнів.

Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

За його словами, розуміння цієї теми надзвичайно важливе для громадян країни, енергосистема якої зазнає пошкоджень унаслідок російської агресії.

Вивчення цієї теми, як пояснив Лісовий, буде включено в уже чинні навчальні програми — «Пізнаємо природу», STEM, «Довкілля», «Технології», «Природничі науки» тощо.

«Уроки енергоефективності» — частина ширшої ініціативи впровадження теми зеленої енергетики в освіту в межах проєкту LEARN. Вони допоможуть учням зрозуміти важливість раціонального використання ресурсів та сприятимуть розвитку відповідального ставлення до навколишнього середовища», — пояснив міністр.

Для ефективної інтеграції цієї теми у шкільну програму було проведено навчання для вчителів та розроблено посібники для 4–11 класів, які містять інформацію щодо занять та позаурочних активностей.

Нагадаємо, раніше Міністерство освіти та науки внесло зміни в організацію дистанційного навчання. Відтепер скасовано норми, які стосувалися мінімальної наповнюваності дистанційних класів та вимог до навчання внутрішньо переміщених дітей.

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