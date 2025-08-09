Українським школярам за кордоном розширили програму навчання: що відомо

Школярі

Реклама

В Україні розширили перелік дисциплін українознавчого компонента для скороченої програми навчання школярів, які проживають за кордоном, але здобувають освіту дистанційно в українських школах.

Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки.

Відтепер учні зможуть вивчати додаткові предмети, зокрема для підготовки до національного мультипредметного тесту.

Реклама

Це можуть бути математика, фізика, англійська мова або інші дисципліни, залежно від освітніх потреб.

Міністерство освіти і науки також оновило Типову освітню програму, визначивши перелік предметів, які не вивчають у школах за кордоном, рекомендації щодо кількості годин, вимоги до учнів, можливі форми організації навчання та методи оцінювання.

Нагадаємо, міністерство освіти і науки України оновлює підходи до шкільної освіти: від 2027 року предмет «Захист України» стане обов’язковим для всіх учнів старших класів. Зміст курсу адаптують до актуальних викликів і безпекових потреб держави.

Основна мета — навчити школярів діяти в умовах надзвичайних ситуацій, захищати себе, розпізнавати дезінформацію й формувати стійку громадянську позицію. Програма вже містить домедичну допомогу, керування дронами, цифрову безпеку та поведінку в умовах загроз.

Реклама

Це не факультатив, а повноцінна складова освіти. Передбачено дві години предмета щотижня. Також модернізують обладнання та умови: до вересня 2027 року МОН планує залучити до навчання всіх учнів 10–11 класів, для чого потрібно відкрити ще близько 500 навчальних центрів.