Українським водіям готують зимовий сюрприз: за що їх збираються штрафувати

На розгляді Верховної Ради перебуває законопроєкт №8369, який передбачає штрафи для водіїв, які під час зимового сезону використовують літню автомобільну гуму.

Як свідчить картка законопроєкту на сайті ВРУ, його внесено до порядку денного 14 сесії українського парламенту.

Наразі поліція не може штрафувати водіїв, які наражають на небезпеку не тільки себе, але й інших учасників дорожнього, не «перевзуваючи» свої авта у зимову гуму.

Законопроєкт передбачає покарання для тих, хто продовжує використовувати літню гуму у зимовий сезон — від 1 листопада до 31 березня.

У коментарі SUV News інспектор Патрульної поліції Київщини на ім’я Валерій зазначив, що літня ж гума на слизькому покритті може призвести до заносу автомобіля навіть на швидкості 40-50 км/год.

Патрульний зауважив, що в багатьох країнах ЄС вже давно існує відповідальність за використання шин не за сезоном. Зокрема, у Німеччині за таке порушення водієві доведеться заплатити до 1200 євро.

В Україні штрафи пропонують зробити значно нижчими, але достатніми, щоб дисциплінувати автомобілістів.

Штраф за порушення вимоги про обов’язкові зимові/усесезонні шини сягатиме до 8500 грн, у разі повторних порушень — позбавлення прав.

Нагадаємо, раніше заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький повідомив про посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху.