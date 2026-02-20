Український автор опублікував для бджолярів США книгу про сучасні технології матководства

Олександр Ольшанський

Український фахівець у галузі бджільництва та матководства Олександр Ольшанський опублікував науково-практичну книгу «Innovative method and business use of the “California cell” for breeding queen bees and queen cells in America», у якій представлено комплексне дослідження сучасних технологій виведення, транспортування та впровадження бджолиних маток у промислових пасіках США.

Видання вийшло друком у 2025 році у міжнародному науковому видавництві Futurity Research Publishing (Лодзь, Польща) та має офіційний міжнародний номер ISBN. Книга також зареєстрована у системі авторського права США (U.S. Copyright Registration), що підтверджує її правовий статус як об’єкта інтелектуальної власності.

Книга присвячена всебічному аналізу інноваційних методів виведення бджолиних маток у сучасному американському бджільництві з акцентом на застосування авторської технології «California Cell». У роботі розглядаються біологічні передумови розвитку маток, агрокліматичні особливості Каліфорнії, а також історичні та економічні чинники формування галузі матководства у США.

Окрема увага приділяється проблемам транспортування та адаптації маток, які традиційно супроводжуються високими втратами у комерційних пасіках. Автор аналізує технологічні рішення, спрямовані на зменшення стресу матки, підвищення рівня її прийняття бджолосім’єю та оптимізацію логістичних процесів.

У книзі детально описано конструкцію та функціональне призначення багатофункціональної клітинки «California Cell», виготовленої з прозорого харчового полімеру та оснащеної окремими відсіками для матки, корму та маточника. Методика базується на поєднанні біологічних принципів розвитку матки з інженерними рішеннями, що забезпечують контрольовані умови утримання, транспортування та поступової інтеграції матки в нову колонію.

Олександр Ольшанський

Проведено порівняльний аналіз традиційних українських та американських систем утримання маток, у результаті якого показано технологічні переваги запропонованого підходу з точки зору зниження смертності маток і підвищення ефективності виробничих процесів.

За даними галузевих досліджень, у США спостерігається високий рівень втрат бджолиних колоній, що безпосередньо впливає на систему запилення сільськогосподарських культур, зокрема мигдалю, фруктів, ягід та овочів. У цьому контексті ефективне матководство розглядається як один із ключових чинників стабільності галузі.

У книзі Олександра Ольшанського розглянуто адаптацію технологій матководства до кліматичних умов Каліфорнії — регіону, який забезпечує раннє та масштабне виробництво бджолиних маток для внутрішнього ринку США та експорту.

Цільова аудиторія та практичне застосування

Праця поєднує науковий аналіз, технічну документацію та практичні рекомендації щодо організації процесів виведення та заміни маток у комерційних пасіках. Видання адресоване фахівцям у сфері бджільництва, комерційним матководам, викладачам і студентам аграрних закладів освіти, а також спеціалістам, залученим до регулювання стандартів якості у бджільництві.

Фахівці зазначають, що подібні публікації сприяють трансферу прикладних технологій і професійному обміну між країнами у сфері аграрного виробництва.

Олександр Ольшанський має багаторічний практичний досвід у матководстві та після переїзду до США продовжує професійну діяльність у Каліфорнії, співпрацюючи з комерційними пасіками. Книга узагальнює його практичний досвід та результати застосування авторських технологічних рішень у виробничих умовах американського бджільництва.