Український бренд PRACTIK випустив сухий корм зі свининою та картоплею для собак середніх і великих порід

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Втім, тепер розділити цей улюблений смак із домашнім улюбленцем можна без жодного ризику для його здоров’я та без почуття провини. Український виробник PRACTIK розширив свою популярну лінійку збалансованих раціонів DAILY та представив новинку — сухий корм «Свинина з картоплею» .

Український бренд PRACTIK: як створюють їжу, а не корм

PRACTIK — український виробник їжі для котів і собак, який працює на ринку вже 12 років. Бренд має власне виробництво та розробляє рецептури для різних потреб тварин — від щоденного раціону до формул із фокусом на травлення, шкіру та шерсть, суглоби й контроль джерел тваринного білка. У рецептурах PRACTIK орієнтується на рекомендації FEDIAF — європейської організації, яка встановлює рекомендації щодо поживності повнораціонних кормів для собак і котів.

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Для PRACTIK принцип «Їжа, а не корм» означає фокус не лише на смаку продукту, а на його поживній цінності та відповідності фізіологічним потребам тварини. Саме цей підхід використали й під час розробки нового монопротеїнового раціону зі свининою та картоплею.

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Чому саме свинина і звідки взялися міфи?

Курка та яловичина давно стали звичними базовими джерелами білка в більшості раціонів. Саме тому команда PRACTIK вирішила розробити альтернативу для pet-батьків, які прагнуть урізноманітнити меню свого собаки чи шукають нові смакові рішення.

Запуск новинки не був випадковим: фахівці бренду довго працювали над формулою, ретельно аналізували ринок і підбирали інгредієнти з єдиним основним джерелом тваринного білка. Водночас довкола свинини досі існує чимало стереотипів.

Міф №1: Свинина — це занадто жирне м’ясо. Насправді підсумковий вміст жиру в готовому раціоні залежить не лише від виду м’яса, а від чітко розрахованої рецептури. У кормі PRACTIK DAILY «Свинина з картоплею» рівень жиру становить помірні 12%, що повністю відповідає потребам дорослих тварин.

Міф №2: Свинина небезпечна через трихінельоз. Побоювання щодо паразитів виправдані лише у випадку споживання сирого або недостатньо обробленого м’яса з людського столу. У складі готового корму використовується виключно термічно оброблена свинина, яка є абсолютно безпечним продуктом.

Міф №3: Свинина є сильним алергеном. За даними ветеринарних джерел, свинина належить до менш поширених харчових алергенів порівняно з тією ж куркою чи яловичиною.

Особливості складу та користь монопротеїну

Новий корм розроблено як монопротеїнову гіпоалергенну формулу. Це означає, що свинина виступає єдиним основним джерелом тваринного білка в рецептурі, що суттєво мінімізує ризики виникнення небажаних реакцій.

Другий ключовий компонент — картопляний протеїн. Він використовується не як бюджетний наповнювач, а як якісне джерело легкозасвоюваних вуглеводів, яке чудово засвоюється організмом улюбленця. Детальний розбір складу, аналітичні показники та інші компоненти раціону зазначено на сайті PRACTIK та пакованні раціону.

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Для кого призначена новинка та як її спробувати?

PRACTIK DAILY «Свинина з картоплею» створений для дорослих собак середніх і великих порід віком від 12 місяців до старості. Він стане чудовим вибором у таких ситуаціях:

Якщо улюбленець має чутливе травлення або небажану реакцію на курку чи яловичину. Коли потрібно підібрати гіпоалергенний корм із чітким та прозорим складом. Якщо ви просто хочете порадувати пухнастого гурмана новим цікавим смаком.

З тими, кого ми любимо, завжди хочеться поділитися найкращим. Поки ви насолоджуєтеся своєю вечерею, хвостик може скуштувати свій власний безпечний варіант м’яса з картоплею безпосередньо зі своєї миски. Новинка вже доповнила асортимент бренду та доступна до замовлення на офіційному сайті PRACTIK — це простий спосіб сказати улюбленцю: «Я про тебе подбав».

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