ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
569
Час на прочитання
1 хв

Український дрон знищив "героя Росії", який звітував Путіну про "успіхи" на фронті

Командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» опублікував відео з перехопленням радіопереговорів противника після удару, яке підтверджує знищення російського комбата.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Коментарі
Путін нагороджує Очір-Горяєва

Путін нагороджує Очір-Горяєва / © скриншот з відео

Внаслідок влучання FPV-дрона в автомобіль з високопосадовими офіцерами російської окупаційної армії було ліквідовано «героя Росії», уродженця Калмикії Наран Очір-Горяєв, який раніше доповідав президенту РФ Володимиру Путіну про захоплення Сіверська.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді у дописі на Facebook.

У опублікованому відео зазначається, що в транспортному засобі перебували комбат 1 мотострілецького батальйону 6 окремої гвардійської мотострілецької бригади Очір-Горяєв та начальник штабу 1 мсб 6 омсбр.

Також у відео наведено перехоплення радіопереговорів противника після удару, де один з окупантів повідомляє: «Наран і начальник штабу ознак життя не подавали». Згодом інший російський військовий із позивним «Малина» доповів, що «[тіло] НШУ завантажили, везуть до „Києва“ [точка евакуації]».

«Доїхав калмик до Києва. Відплатою за Сіверськ, у пакунку. Це ж треба так марити, щоб точки еваку у днр Києвом йменувати. Облизня ловіть, хробаки, а не Київ…» — написав у своєму коментарі Бровді.

За словами «Мадяра», удару завдали в ніч проти 4 червня на околиці Сіверська пілоти 20-ї окремої бригади СБС «К-2».

Нагадаємо, раніше українські безпілотники завдали масованого удару по місцю дислокації 90-го окремого інженерно-саперного полку 51-ї армії РФ, який брав участь у мінуванні та будівництві так званої «лінії Суровікіна» на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
569
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie