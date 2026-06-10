Український дрон знищив "героя Росії", який звітував Путіну про "успіхи" на фронті

Путін нагороджує Очір-Горяєва / © скриншот з відео

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Внаслідок влучання FPV-дрона в автомобіль з високопосадовими офіцерами російської окупаційної армії було ліквідовано «героя Росії», уродженця Калмикії Наран Очір-Горяєв, який раніше доповідав президенту РФ Володимиру Путіну про захоплення Сіверська.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді у дописі на Facebook.

У опублікованому відео зазначається, що в транспортному засобі перебували комбат 1 мотострілецького батальйону 6 окремої гвардійської мотострілецької бригади Очір-Горяєв та начальник штабу 1 мсб 6 омсбр.

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Також у відео наведено перехоплення радіопереговорів противника після удару, де один з окупантів повідомляє: «Наран і начальник штабу ознак життя не подавали». Згодом інший російський військовий із позивним «Малина» доповів, що «[тіло] НШУ завантажили, везуть до „Києва“ [точка евакуації]».

«Доїхав калмик до Києва. Відплатою за Сіверськ, у пакунку. Це ж треба так марити, щоб точки еваку у днр Києвом йменувати. Облизня ловіть, хробаки, а не Київ…» — написав у своєму коментарі Бровді.

За словами «Мадяра», удару завдали в ніч проти 4 червня на околиці Сіверська пілоти 20-ї окремої бригади СБС «К-2».

Нагадаємо, раніше українські безпілотники завдали масованого удару по місцю дислокації 90-го окремого інженерно-саперного полку 51-ї армії РФ, який брав участь у мінуванні та будівництві так званої «лінії Суровікіна» на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.

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