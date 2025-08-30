Український історик нагадав про мужній вчинок Парубія: архівне фото

Андрій Парубій / © Associated Press

Український історик Вахтанг Кіпіані, який під час повномасштабного вторгнення став військовослужбовцем ЗСУ, оприлюднив фото ексголови Верховної Ради Андрія Парубія, яке свідчить про мужність та самовідданість цього політика.

На фото, зробленому під час вишколу в Карпатах, Парубій став «живим містком» між скелями, по якому переходили його товариші.

«Це одне з моїх улюблених фото Андрієм Парубієм. Тут він став місточком, по якому переходили активісти Об’єднання Української Молоді „Спадщина“ під час вишколу у Карпатах», — написав Кіпіані.

Автор фото Орест Круковський уточнив, що фото було зроблене у травні 1996 року під час походу зі скель у Ямельниці до Урича на Стрийщині.

«Символічне фото, де Вовк тримає на собі молоде покоління вихованих у Спадщині юнаків», — зауважив він.

Андрій Парубій під час вишколу у Карпатах / © Орест Круковський \ Facebook

Як відомо, наприкінці 1980-х років Андрій Парубій очолив молодіжну організацію «Спадщина», члени якої займалися відновленням могил вояків УПА, записували спогади колишніх повстанців, організовували табори та охороняли антирадянські мітинги у Львові.

У 2013–2014 роках Парубій відіграв одну з ключових ролей під час Євромайдану, організувавши наметове містечко на Європейській площі в Києві та взявши на себе обов’язки його коменданта.

Нагадаємо, в суботу, 30 серпня, на вулиці академіка Єфремова у Львові Андрія Парубія застрелив невідомий, який був одягнений як кур’єр служби Glovo.