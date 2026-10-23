Український літак Ан-124 «Руслан» спалахнув під час приземлення: що відомо про інцидент

Літак "Руслан".

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Увечері 22 жовтня в міжнародному аеропорту Японії сталося займання українського вантажного літака Ан-124 «Руслан». Полум’я на борту спалахнуло під час посадки

Про це повідомили японське видання NewsDiges і ресурс FL360aero.

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Інцидент стався в аеропорту Chubu Centrair поблизу міста Нагоя. Вогонь помітили в задній частині повітряного судна під час приземлення. На місце оперативно прибули пожежники та рятувальники. Екстрені служби оперативно загасили вогонь. Літак зміг самостійно вирулити на стоянку.

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Як інформує FL360aero, злітно-посадкову смугу закривали приблизно на 15 хвилин. Після цього аеропорт відновив роботу у штатному режимі.

За даними японської влади, інцидент суттєво не вплинув на рух пасажирських рейсів. Наразі причини займання літака Ан-124 невідомі.

Займання літака АН-124. / © FL360aero в X (Twitter)

Ан-124 «Руслан» — український надважкий транспортний літак, розроблений конструкторським бюро імені Антонова. Це один із найбільших серійних вантажних літаків у світі, призначений для перевезення великогабаритних і надважких вантажів на великі відстані.

Літак здатний перевозити до 150 тонн вантажу. Завдяки конструкції з підйомною носовою частиною та задньою вантажною рампою він може завантажувати важку техніку, промислове обладнання та інші негабаритні об’єкти.

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Атака на Ан-124 у Німеччині — що відомо

На початку серпня 2026-го в німецькому аеропорту Лейпциг-Галле невідомі намагалися влаштувати диверсію проти транспортного літака Ан-124 «Руслан», що належить державному підприємству «Антонов». На борту повітряного судна було близько 25 тисяч літрів пального.

Однак дрон упав на бетон. За даними слідства, пристрій не здетонував лише через несправність детонатора. Сам літак зазнав пошкоджень.

Німецькі слідчі та журналісти встановили, що до організації диверсії можуть бути причетні особи, пов’язані з російською військовою розвідкою (ГРУ). Серед них називають російського байкера Олега Льовушкіна та громадянина Білорусі Андрія Каршакова.

За версією слідства, цей інцидент може бути частиною ширшої кампанії гібридних атак Росії на території Європи.

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