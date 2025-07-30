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Український льотчик допомагав ворогові бити по аеродромах із F-16 та Mirage 2000: фото
Зрадник запропонував росіянам тактику завдання комбінованих ударів «в обхід» захисту військових об’єктів.
Військова контррозвідка СБУ викрила російського «крота» у Повітряних силах України. Льотчик-інструктор однієї з авіабригад ЗСУ допомагав ворогові готувати удари по аеродромах базування F-16 та Mirage 2000.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ в Івано-Франківській області.
У повідомленні уточнили, що підрозділ, в якому проходив службу зрадник у званні майора, виконує бойові завдання із збиття ворожих ракет і дронів, а також відпрацьовує по наземних цілях, підтримуючи операції української армії з повітря.
Український льотчик був завербований російською військовою розвідкою (ГРУ) і виходив на зв’язок із куратором через анонімний канал електронної пошти та використовував «секретні чати» у месенджерах.
Співробітники СБУ задокументували злочини агента і затримали його після спроби зібрати «нову порцію» інформації.
Як з’ясувало слідство, ворожий агент передавав інформацію для підготовки нових ракетно-дронових атак РФ по об’єктах Повітряних сил. Зокрема, пріоритетними цілями ворога були аеродроми базування літаків F-16, Mirage 2000 та Су-24.
«Агент збирав координати розміщення цих повітряних суден, графіки та принцип черговості їхнього вильоту», — повідомили в СБУ.
Зрадник також запропонував росіянам тактику завдання комбінованих ударів «в обхід» захисту відповідних військових об’єктів.
Окрім того, агент передавав російській воєнній розвідці особові дані пілотів ЗСУ, бортові номери та озброєння їхніх літаків і тактику бойових вильотів.
Затриманому буде повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Спецоперацію із викриття та затримання зрадника проводили співробітники 3 відділу (з дислокацією в м. Івано-Франківськ) 6 управління ДВКР СБУ спільно зі співробітниками СБУ в Івано-Франківській області.
Нагадаємо, раніше СБУ виявила зрадника у бойовому підрозділі Сил оборони на Харківщині. Ним виявився 26-річний мобілізований українець.