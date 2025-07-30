Український льотчик допомагав ворогові бити по аеродромах із F-16 та Mirage 2000: фото

зрадник у Повітряних силах / © СБУ

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Військова контррозвідка СБУ викрила російського «крота» у Повітряних силах України. Льотчик-інструктор однієї з авіабригад ЗСУ допомагав ворогові готувати удари по аеродромах базування F-16 та Mirage 2000.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ в Івано-Франківській області.

У повідомленні уточнили, що підрозділ, в якому проходив службу зрадник у званні майора, виконує бойові завдання із збиття ворожих ракет і дронів, а також відпрацьовує по наземних цілях, підтримуючи операції української армії з повітря.

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Український льотчик був завербований російською військовою розвідкою (ГРУ) і виходив на зв’язок із куратором через анонімний канал електронної пошти та використовував «секретні чати» у месенджерах.

© СБУ

Співробітники СБУ задокументували злочини агента і затримали його після спроби зібрати «нову порцію» інформації.

Як з’ясувало слідство, ворожий агент передавав інформацію для підготовки нових ракетно-дронових атак РФ по об’єктах Повітряних сил. Зокрема, пріоритетними цілями ворога були аеродроми базування літаків F-16, Mirage 2000 та Су-24.

«Агент збирав координати розміщення цих повітряних суден, графіки та принцип черговості їхнього вильоту», — повідомили в СБУ.

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Зрадник також запропонував росіянам тактику завдання комбінованих ударів «в обхід» захисту відповідних військових об’єктів.

© СБУ

Окрім того, агент передавав російській воєнній розвідці особові дані пілотів ЗСУ, бортові номери та озброєння їхніх літаків і тактику бойових вильотів.

Затриманому буде повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Спецоперацію із викриття та затримання зрадника проводили співробітники 3 відділу (з дислокацією в м. Івано-Франківськ) 6 управління ДВКР СБУ спільно зі співробітниками СБУ в Івано-Франківській області.

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Нагадаємо, раніше СБУ виявила зрадника у бойовому підрозділі Сил оборони на Харківщині. Ним виявився 26-річний мобілізований українець.