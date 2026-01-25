Український МіГ-29 знищив будівлю з ворожими операторами FPV-дронів

© Associated Press

Реклама

Український винищувач МіГ-29 завдав точного удару по будівлі, де перебували російські оператори FPV-дронів на північному напрямку фронту. Внаслідок авіаудару об’єкт був знищений, що підтверджено кадрами бойової роботи.

Відео оприлюднив телеграм-канал «Соняшник».

Деталі

Українська авіація продовжує діяти на всіх ключових напрямках, зокрема завдаючи точних ударів по ворожих цілях. Сьогодні один із винищувачів МіГ-29 застосував високоточні авіабомби по будівлі, де перебували оператори FPV-дронів противника.

Реклама

За оприлюдненими кадрами та повідомленнями, літак влучив у будівлю з повітря, знищивши місце розташування операторів безпілотних літальних апаратів. Роль розвідки була важливою: саме завдяки даним про розташування ворога ціль була успішно уражена.

Вершина удару припала на північний напрямок, де ворог активно використовує FPV-дрони для ведення розвідки та атак по позиціях українських військ. Попри інтенсивність бойових дій, українські пілоти продовжують діяти точково й ефективно, завдаючи значних втрат техніці та силам противника.

Description: Український винищувач МіГ-29 наніс точний удар по будівлі, де перебували оператори ворожих FPV-дронів на північному напрямку — об’єкт знищено високоточними авіабомбами.

Рвніше екіпаж МіГ-29 влучним скидом «мінуснув» офіцерів РФ в бункері.

Реклама

«GBU-62, яка обрушилася на російську штаб-квартиру в Херсонській області, виготовлена в США, але є унікальною українською… GBU-62 вартістю близько 50 000 доларів — це вбивця, і вона дає змогу українським екіпажам МіГ-29 робити те, що росіяни роблять зі своїми набагато дорожчими балістичними ракетами „Іскандер“, кожна з яких коштує понад три млн доларів», — ідеться в публікації Fprbes.