Український робот на фронті врятував пораненого бійця: фото
Наземний роботизований комплекс подолав приблизно 12 кілометрів і довіз пораненого у порівняно безпечну зону.
За допомогою наземного робота піхотинця вдалося евакуювати через три дні після поранення на Костянтинівському напрямку.
Про це повідомили у 93-й бригаді Холодний Яр.
Український військовий на ім’я Олег потрапив під вогонь ворожого FPV, обороняючи позицію.
Один з уламків пробив шолом піхотинця і поранив голову. Він також отримав численні уламкові поранення рук і ніг.
«Через активність ворога евакуювати пораненого пікапом чи квадроциклом було неможливо. У нагоді став роботизований наземний комплекс», — йдеться у повідомленні.
Евакуаційна місія розпочалася уночі. Робот подолав приблизно 12 кілометрів і довіз пораненого у порівняно безпечну зону близько полудня.
Солдата перевантажили у пікап, довезли до стабілізаційного пункту 93-ї бригади на Донеччині, де надали першу медичну допомогу і направили для подальшого лікування у військовий шпиталь.
