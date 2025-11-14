ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
231
1 хв

Український робот на фронті врятував пораненого бійця: фото

Наземний роботизований комплекс подолав приблизно 12 кілометрів і довіз пораненого у порівняно безпечну зону.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Врятований наземним роботом боєць

Врятований наземним роботом боєць / © 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

За допомогою наземного робота піхотинця вдалося евакуювати через три дні після поранення на Костянтинівському напрямку.

Про це повідомили у 93-й бригаді Холодний Яр.

Український військовий на ім’я Олег потрапив під вогонь ворожого FPV, обороняючи позицію.

Один з уламків пробив шолом піхотинця і поранив голову. Він також отримав численні уламкові поранення рук і ніг.

«Через активність ворога евакуювати пораненого пікапом чи квадроциклом було неможливо. У нагоді став роботизований наземний комплекс», — йдеться у повідомленні.

/ © 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

© 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

Евакуаційна місія розпочалася уночі. Робот подолав приблизно 12 кілометрів і довіз пораненого у порівняно безпечну зону близько полудня.

/ © 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

© 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

Солдата перевантажили у пікап, довезли до стабілізаційного пункту 93-ї бригади на Донеччині, де надали першу медичну допомогу і направили для подальшого лікування у військовий шпиталь.

/ © 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

© 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

Нагадаємо, минулого тижня російський дрон ударив по автомобілю гуманітарної місії «Проліска» при в’їзді в місто Костянтинівка на Донеччині. Окрім волонтерів, в авто перебували журналісти з Іспанії та Австрії.

