Український робот півтора місяця самостійно стримував наступ росіян: подробиці унікальної операції

Наземний дрон веде вогонь на позиції / © скриншот з відео

Дистанційно керований наземний дрон із кулеметом майже шість тижнів утримував позиції на фронті без постійної присутності піхоти, стримуючи просування російських військ.

Подробиці унікальної операції розповів командир ударної роти NC-13 Третього армійського корпусу ЗСУ Микола Зінкевич з позивним «Макар» виданню Business Insider.

Гусеничний дистанційно керований багі українського виробництва Droid TW 12.7, оснащений важким кулеметом M2 Browning калібру 50, переміщувався між позиціями на запит командно-спостережного пункту та зупиняв атаки росіян.

Раз на два дні доводилося виконувати технічне обслуговування дрона. Екіпаж, який перебував за 4 км від лінії зіткнення, прибував на позиції та упродовж 4 годин приводив робота до бойової готовності. Після заміни акумуляторів час обслуговування скоротився до 2 годин.

За час місії ворогу не вдалося ані інфільтруватися, ані зайняти нашу позицію. А бійці утримали рубежі з нульовими втратами в живій силі.

Компанія-виробник цього робота DevDroid повідомляє, що Droid TW 12.7 має робочий радіус до 24 км, може керуватися радіоканалом і використовувати елементи штучного інтелекту для автономного руху.

Нещодавно Третій армійський корпус оприлюднив відео бойової роботи цього дрона.

Окрім кулеметної версії, уже використовуються на фронті модифікації наземного дрона з 40-мм гранатометами Mk-19 та AGL-53.

«Попит на ці системи справді високий. Українські військові часто витрачають на таке власні кошти. Але ми вважаємо, що це найвигідніша інвестиція», — зазначив у коментарі Микола «Макар» Зінкевич.

Нагадаємо, раніше на Костянтинівському напрямку за допомогою наземного робота піхотинця вдалося евакуювати через три дні після поранення.