"Український слід" у виборах у США: Трамп зробив шокувальну заяву

Трамп / © Associated Press

Реклама

Американський президент Дональд Трамп заявив про нібито «український слід» у виборах у США. За його словами, йдеться про перехоплені повідомлення, у яких нібито фігурують українські посадовці.

Відповідну заяву він оприлюднив у соцмережі Truth Social.

«США перехопили повідомлення уряду України щодо обговорення схеми спрямування коштів на переобрання Байдена», — написав він.

Реклама

У публікації стверджується, що обговорення датуються 2022 роком. Йшлося нібито про можливе перенаправлення значних фінансових ресурсів. Зокрема, йдеться про кошти, передбачені на енергетичні проєкти, які нібито могли бути використані для підтримки передвиборчої кампанії Джо Байдена.

Водночас жодних підтверджень цих заяв або офіційних коментарів від американських чи українських урядовців наразі не оприлюднено. Також відсутні докази, які б підтверджували достовірність наведених у матеріалі тверджень.

На момент публікації новини реакції Білого дому чи української сторони на ці заяви не надходило.

