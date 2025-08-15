Побив світовий рекорд: як український снайпер ліквідував ворога з найдовшої відстані

Снайпер (ілюстративне фото)

Український снайпер встановив новий світовий рекорд, здійснивши найдовший смертоносний постріл в історії. Йому вдалося ліквідувати двох російських військових на відстані 4000 метрів, що на 200 метрів перевищує попереднє досягнення.

Про це пише Daily Mail.

Світовий рекорд було встановлено 14 серпня на оборонній лінії Покровськ-Мирноград. Снайперська пара, що складалася зі стрільця та коректувальника, використала 14,5-мм гвинтівку Snipex Alligator українського виробництва. Успіху сприяло застосування штучного інтелекту, який працював у зв’язці з розвідувальним комплексом безпілотників. Куля пролетіла 4000 метрів і влучила у вікно будівлі, за яким перебували окупанти.

Цей рекорд підкреслює стрімкий розвиток снайперських технологій. За останні роки українські снайпери двічі «переписали правила» світового снайперства, використовуючи сучасні методи, як-от вітроміри, лазерні далекоміри та вдосконалені оптичні приціли.

Попередній рекорд належав 58-річному снайперу СБУ В’ячеславу Ковальському, який 2023 року знищив ворога на відстані 3800 метрів. До цього світові рекорди тримали снайпери з Канади (3540 м 2017 року) та Великої Британії (2478 м 2009 року).

Снайперська робота вимагає надзвичайної майстерності, що враховує безліч факторів: від погодних умов, таких як температура та вологість, до кривини Землі. Навіть найсучасніша техніка не може повністю замінити навички снайпера та його вміння працювати в команді, що робить їх неоціненними на полі бою.

