Український військовий наводив ракети РФ на полігони Сил оборони: як його покарають

У Черкасах до 15 років тюрми засудили українського військового, який добровільно «зливав» росіянам дані про дислокацію навчальних полігонів у чотирьох регіонах. Внаслідок ворожих атак загинув один український військовий.

За словами правоохоронців, з листопада 2024 до травня 2025 року зрадник збирав інформацію та підтримував зв’язок через месенджер із колишнім бойовиком так званої «ДНР», який нині служить у російській армії. Він надсилав повідомлення з уточненням координат військового полігону та кількості військовослужбовців, які на ньому перебувають.

Зрадник добровільно погодився на співпрацю з ворожими спецслужбами. Він передав ворогові координати військових об’єктів у Черкаській, Житомирській, Рівненській та Донецькій областях.

Унаслідок скоординованих ракетних ударів агресорів загинув один військовослужбовець та ще сім зазнали травм різного ступеня тяжкості. Матеріальні збитки держави становлять на суму понад 1,5 мільйона гривень.

Нагадаємо, що зловмисника затримали у червні цього року. Зазначалося, що він пішов на зраду з «ідейних мотивів».