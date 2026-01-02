ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1494
2 хв

Український військовий спробував польський сухпайок: що його найбільше здивувало

Військовий оцінив польський сухпайок та розповів, що йому не сподобалося.

Руслана Сивак
Сухпайок (ілюстративне фото)

Український військовослужбовець, автор популярного TikTok-каналу «Ревізор рекомендує», протестував добовий набір харчування армії Польщі. Попри багату комплектацію та якісні напої, одна з основних страв отримала критично низьку оцінку — лише 2 бали з 10.

Про це він опублікував у своєму відео в TikToк.

Загальні враження і комплектація

За словами автора огляду, польський сухпай розрахований на одну добу, проте його об’єму може вистачити навіть на два дні в умовах обмеженого постачання. Військовий зазначив «сильну» комплектацію набору, до якого входять:

  • три пачки м’яких солоних і солодких крекерів;

  • напої: чай, кава та гарячий шоколад (останній оглядач назвав «топчиком»);

  • польова пічка, пакети для розігрівання їжі та столові прибори (виделка, ніж, ложка).

Тест основних страв: від захоплення до розчарування

Військовий оцінював страви за десятибальною шкалою, звернувши увагу на смак і якість інгредієнтів:

  • Чилі кон карне з рисом і яловичиною (9/10) — страва виявилася смачною навіть у холодному вигляді. Автор підкреслив наявність «справжнього м’яса», хоча зауважив, що велика кількість бобів — на любителя.

  • Спагеті болоньєзе (2/10) — ця позиція стала головним розчаруванням. Макарони злиплися в однорідну масу, смак був невиразним, а заявлений сир зовсім не відчувався. Єдиним плюсом страви військовий назвав м’ясо.

  • Солодка частина пайка включала злаковий батончик (дуже твердий, але смачний), арахісову пасту, а також джеми з гуаяви і персика. Оглядач зазначив, що десерти чудово доповнюють велику кількість крекерів у наборі.

Реакція аудиторії

Відео викликало жваве обговорення в Мережі. Деякі користувачі зауважили, що тестувати страви без розігрівання некоректно, а інші засумнівалися в автентичності набору через наявність написів українською мовою. Водночас багато коментаторів порівняли польський сухпай з американським (MRE), зазначивши схожість їхньої комплектації.

Нагадаємо, в застосунку для військовозобов’язаних і резервістів «Резерв+» будуть тимчасово недоступні всі послуги та функція оновлення військово-облікового документа.

Раніше повідомлялося, що в Україні в січні 2026 року мобілізація чоловіків віком за 50 років відбувається на загальних підставах. Не підлягають призову ті громадяни, які мають підстави для відстрочки або ж вони заброньовані підприємствами для роботи в тилу.

1494
