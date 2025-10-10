Український виш інтегрує світові практики металургійної освіти в Україні

Реклама

Професор університету Володимир Пашинський пройшов місячне стажування в Danieli Academy (Італія) — навчальному центрі однієї з трьох найбільших компаній світу з виробництва металургійного обладнання. Під час стажування він ознайомився з роботою заводів ABS, Pittini, Trametal, Arvedi Servola та Voestalpine (Австрія), де більшість операцій виконується автоматизовано або роботизовано.

За словами викладача, такі програми дають можливість краще зрозуміти, як у Європі впроваджуються сучасні технології, системи безпеки та екологічні стандарти у виробництві сталі. Отримані знання планують використати для оновлення навчальних програм університету.

Під час стажування Пашинський також узяв участь у зустрічі Асоціації ливарних підприємств Італії (ASSOFOND) та провів низку робочих зустрічей із представниками технічних команд компаній-партнерів.

Реклама

Курс проходив англійською мовою — це стало додатковим елементом професійної підготовки, адже міжнародна технічна комунікація поступово стає стандартом у сучасній промисловій освіті.

Університет розглядає такі стажування як частину формування навчальної системи, де українські фахівці отримують доступ до передових практик і технологій, що вже визначають розвиток світової металургії.

Як відомо, університет Метінвест Політехніка заснувала компанія Метінвест Ріната Ахметова – це перший приватний гірничо-металургійний виш в Україні. Зараз у ньому навчається понад 600 студентів, серед них 52 ветерани, для яких освіта стає не лише можливістю здобути нову професію, а й важливим етапом повернення до мирного життя.

Програми Метінвест Політехніка охоплюють металургію, гірництво, механику, ІТ, автоматизацію, електроінженерію та безпеку праці. Навчання поєднує теорію з практикою на виробництвах Метінвесту Ріната Ахметова. Найуспішніші студенти отримують стипендії, гранти, пропозиції роботи й стажування за кордоном.