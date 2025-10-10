ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
43
Час на прочитання
2 хв

Український виш інтегрує світові практики металургійної освіти в Україні

У виші Метінвест Політехніка розвивають напрям прикладної інженерної освіти, який поєднує академічну підготовку з практичними стажуваннями та міжнародними партнерствами. Мета – адаптувати українську технічну освіту до потреб сучасного виробництва, включно з «зеленою» металургією та автоматизацією процесів. 

Український виш інтегрує світові практики металургійної освіти в Україні

Професор університету Володимир Пашинський пройшов місячне стажування в Danieli Academy (Італія) — навчальному центрі однієї з трьох найбільших компаній світу з виробництва металургійного обладнання. Під час стажування він ознайомився з роботою заводів ABS, Pittini, Trametal, Arvedi Servola та Voestalpine (Австрія), де більшість операцій виконується автоматизовано або роботизовано.

За словами викладача, такі програми дають можливість краще зрозуміти, як у Європі впроваджуються сучасні технології, системи безпеки та екологічні стандарти у виробництві сталі. Отримані знання планують використати для оновлення навчальних програм університету.

Під час стажування Пашинський також узяв участь у зустрічі Асоціації ливарних підприємств Італії (ASSOFOND) та провів низку робочих зустрічей із представниками технічних команд компаній-партнерів.

Курс проходив англійською мовою — це стало додатковим елементом професійної підготовки, адже міжнародна технічна комунікація поступово стає стандартом у сучасній промисловій освіті.

Університет розглядає такі стажування як частину формування навчальної системи, де українські фахівці отримують доступ до передових практик і технологій, що вже визначають розвиток світової металургії. 

Як відомо, університет Метінвест Політехніка заснувала компанія Метінвест Ріната Ахметова – це перший приватний гірничо-металургійний виш в Україні. Зараз у ньому навчається понад 600 студентів, серед них 52 ветерани, для яких освіта стає не лише можливістю здобути нову професію, а й важливим етапом повернення до мирного життя. 

Програми Метінвест Політехніка охоплюють металургію, гірництво, механику, ІТ, автоматизацію, електроінженерію та безпеку праці. Навчання поєднує теорію з практикою на виробництвах Метінвесту Ріната Ахметова. Найуспішніші студенти отримують стипендії, гранти, пропозиції роботи й стажування за кордоном.

Дата публікації
Кількість переглядів
43
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie