Українці 40+ зможуть безкоштовно перевірити стан здоров’я: подробиці

Прийом у лікаря / © pixabay.com

В Україні планують запустити програму безкоштовної перевірки стану здоров’я, участь у проєкті зможуть брати люди віком від 40 років.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко під час презентації “Програми діяльності уряду”

За її словами, метою нової програми є забезпечення базову діагностику один раз на рік та системно контролювати стан здоров’я громадян. За словами Свириденко, «профілактичний чекап» дозволить планувати заходи для покращення здоров’я та своєчасно виявляти хвороби.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко уточнив, що безоплатна програма передбачає обстеження на серцево-судинні захворювання, діабет та психічні розлади — основні причини передчасної смертності та втрати працездатності. «Більшість із цих хвороб можна виявити і вилікувати, якщо діяти вчасно», — наголосив міністр.

За його словами, держава покриє повну вартість обстеження, а громадяни зможуть обирати будь-яку медичну установу — державну, комунальну або приватну. Крім того, Ляшко повідомив про реалізацію 160 інфраструктурних проєктів у сфері охорони здоров’я.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що війна виснажує українців не тільки психологічно, а й фізично. Постійний стрес, гормональні коливання та емоційні гойдалки скорочують тривалість життя і підвищують ризик серйозних захворювань.