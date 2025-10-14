Українці більше не отримуватимуть спам-дзвінків

Телефон / © Pixabay

В Україні почали блокувати спам-дзвінки. Відповідна постанова уряду набула чинності 2 жовтня, і вже тисячі номерів потрапили до «чорного списку» мобільних операторів.

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Нові Правила блокування спам-номерів дозволяють операторам зупиняти дзвінки від компаній, які телефонують без попередньої згоди користувача з рекламними пропозиціями. Таким чином, українцям більше не доведеться витрачати час на небажані дзвінки від фінансових, маркетингових чи страхових компаній.

Як заблокувати спам-номер

Тепер кожен абонент може посприяти очищенню телефонних мереж від нав’язливих дзвінків. Якщо вам телефонували з підозрілого або рекламного номера, повідомити про це можна безпосередньо оператору мобільного зв’язку:

Vodafone — через додаток MyVodafone, або за номерами 111, 0 800 400 111 (в Україні), +38 050 400 111 (у роумінгу);

Kyivstar — у додатку Мій Kyivstar, за номером 466, 0 800 300 466 (в Україні) або 105466# у роумінгу;

lifecell — у додатку Мій lifecell, чи за номерами 5433, 0 800 20 5433 (в Україні) та +38 063 5433 111 (у роумінгу).

Також можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити електронне звернення на сайті НКЕК

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у жовтні українських абонентів очікують зміни у тарифах мобільного зв’язку. «Київстар» підвищить вартість деяких тарифних планів, які не переглядалися понад рік. Натомість Vodafone проведе лише технічне оновлення — частину тарифів перейменують, але ціни залишаться без змін.