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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Українці більше не отримуватимуть спам-дзвінків: у Мінцифри повідомили деталі

Оператори повинні будуть блокувати спам, рекламу та потенційно шахрайські дзвінки, заявив Михайло Федоров.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Українці більше не отримуватимуть спам-дзвінків

Українці більше не отримуватимуть спам-дзвінків

Українці більше не отримуватимуть спам-дзвінків.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров у Telegram та розповів деталі.

«Мінцифра надала операторам інструменти для боротьби зі спам-викликами та навʼязливою рекламою. Згодом оператори блокуватимуть спам, рекламу та потенційно шахрайські дзвінки. Ці зміни вводитимуть поступово, щоб дати час операторам на технічні доопрацювання», — зазначив міністр.

Як це працюватиме

Бізнес має укласти договір з оператором і зареєструвати номери, з яких може телефонувати. Якщо ні — виклики із цих номерів можуть бути заблоковані автоматично.

Уже скоро оператор зможе блокувати номер за зверненням користувача в разі спам-дзвінка.

Також змінюються інші важливі правила:

  • В особистому кабінеті користувача ви зможете не лише переглянути всі свої витрати, а й вимкнути контент-послуги самостійно, без запиту до оператора.

  • Відтепер швидкість Інтернету має бути прописана в угоді. Якщо оператор обіцяє 100 Мбіт/с, а ви отримуєте 40 — це вже порушення договору. І якщо реальна швидкість нижча — можете подати скаргу до НКЕК або звернутися до суду.

  • Підтримка для українців у зоні бойових дій. Користувачі не втратять зв’язку через несплату послуг, а їхні SIM-картки не блокуватимуть за несплату. До того ж під час першого входу в мережу надається безоплатний пакет зв’язку.

Нагадаємо, шахраї тероризували підлітків в Telegram та вимагали гроші.

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