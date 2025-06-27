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- Укрaїнa
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Українці більше не отримуватимуть спам-дзвінків: у Мінцифри повідомили деталі
Оператори повинні будуть блокувати спам, рекламу та потенційно шахрайські дзвінки, заявив Михайло Федоров.
Українці більше не отримуватимуть спам-дзвінків.
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров у Telegram та розповів деталі.
«Мінцифра надала операторам інструменти для боротьби зі спам-викликами та навʼязливою рекламою. Згодом оператори блокуватимуть спам, рекламу та потенційно шахрайські дзвінки. Ці зміни вводитимуть поступово, щоб дати час операторам на технічні доопрацювання», — зазначив міністр.
Як це працюватиме
Бізнес має укласти договір з оператором і зареєструвати номери, з яких може телефонувати. Якщо ні — виклики із цих номерів можуть бути заблоковані автоматично.
Уже скоро оператор зможе блокувати номер за зверненням користувача в разі спам-дзвінка.
Також змінюються інші важливі правила:
В особистому кабінеті користувача ви зможете не лише переглянути всі свої витрати, а й вимкнути контент-послуги самостійно, без запиту до оператора.
Відтепер швидкість Інтернету має бути прописана в угоді. Якщо оператор обіцяє 100 Мбіт/с, а ви отримуєте 40 — це вже порушення договору. І якщо реальна швидкість нижча — можете подати скаргу до НКЕК або звернутися до суду.
Підтримка для українців у зоні бойових дій. Користувачі не втратять зв’язку через несплату послуг, а їхні SIM-картки не блокуватимуть за несплату. До того ж під час першого входу в мережу надається безоплатний пакет зв’язку.
Нагадаємо, шахраї тероризували підлітків в Telegram та вимагали гроші.