Українці дебютували на військових змаганнях CISOR MILCOMP з трьома нагородами завдяки підтримці мецената Василя Костюка

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У фінському місті Сякюля відбулися щорічні військово-спортивні змагання CISOR MILCOMP 2025, у яких взяли участь понад 100 військових та резервістів із 16 країн світу. Вперше в історії до змагань долучилася збірна України, до складу якої увійшли сержанти Збройних Сил, курсанти Національного університету оборони, ветерани та волонтери громадської організації “Дика Гонка”.

Український дебют виявився надзвичайно успішним: "золото" у плаванні з перешкодами, "срібло" у загальній жіночій категорії (змішана команда з Нідерландами) та "бронза" в загальній категорії "Open". Серед учасників змагань були також ветеран війни, тренер клубу карате “Лідер” (Чернівці) Андрій Антонюк, керівник БФ “На Часі” Руслан Клименко та їхні товариші, які гідно представили Україну в умовах жорсткої міжнародної конкуренції.

Участь української команди стала можливою завдяки фінансовій та організаційній підтримці Благодійного фонду “На Часі”, заснованого бізнесменом та меценатом Василем Костюком, а також партнерській ГО “Дика Гонка”. Саме завдяки цій підтримці збірна команда України змогла здійснити поїздку до Фінляндії, пройти всі етапи підготовки та гідно представити державу на міжнародній арені.

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“Участь у MILCOMP – це не просто змагання. Це частина великого шляху до інтеграції у стандарти НАТО, розвитку взаємодії, обміну досвідом та підвищення боєздатності резерву, – зазначають у фонді "На Часі". – Ми пишаємося, що стали частиною цього шляху”.

Благодійний фонд “На Часі”, створений у період повномасштабної війни для підтримки військових, продовжує розширювати горизонти своєї діяльності, зокрема — через сприяння участі українських резервістів у міжнародних ініціативах, важливих для посилення обороноздатності держави.